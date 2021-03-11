PCB廠-華通(2313)受惠於HDI需求強勁，去年稅後盈餘為46.65億元，每股盈餘為3.91元，由於HDI相關產品訂單優於預期，華通預估，第1季及上半年營運可望優於去年同期。

受惠於美系客戶新機銷售成績優於預期、中系客戶手機客戶積極搶市，加上疫情期間在家工作以及學習，推升平板電腦以及筆記型電腦用板出貨暢旺，華通2020年合併營收達605.17億元，年成長7.7%，創下歷史新高，合併毛利率為18.18%，稅後盈餘為46.65億元，每股盈餘為3.91元，年增22%，毛利率及獲利同步為近年來創高態勢，顯示華通企業體質良好，雖有去年新冠疫情、中美貿易以及匯率等不利因素的干擾，但在接單及產能調配應變得宜，創造不俗的獲利表現。

華通董事會亦決議每股配發現金股息1.5元。

華通今年前2月合併營收88.8億元，年增22%，公司表示，後疫情期間在家工作、學習、娛樂的生活樣態，使今年消費性電子產品的需求仍持續不墜，以往主力產品HDI板在上半年是處於傳統淡季，但今年HDI的產能在上半年已被各個客戶搶訂一空，只能藉著台灣、惠州及重慶主要三個生產基地產能彈性調配滿足客戶的需求，期待下半年重慶二廠新產能開出來後，可以稍微舒緩供不應求的窘境。

除HDI板之外，低軌道衛星產品也是華通未來營運的一個亮點，隨著美系客戶不斷釋出對衛星通訊市場的願景與企圖心，華通做為此一產品的PCB主要製造商，擁有早期進入以及技術領先的優勢，除了既有客戶外，其他衛星通訊產業的客戶也都十分積極與華通接洽，希望藉由華通經驗縮短產品的量產開發時間。

華通表示，公司除在品質、技術上領先同業外，也定位公司為製造服務業，提供了Anylayer HDI、類載板、軟硬複合板、軟板和SMT等相關製程一次購足的服務，利用高端技術以及多樣化的產品線，滿足客戶高階產品的設計需求，同時為潛在的競爭對手樹立了一個高規不易跨越的門檻。

由於HDI相關產品需求暢旺，華通預估，今年第1季及上半年營運可望遠優於去年同期。

為因應未來5G以及高頻高速通訊時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通近年來除了積極投入研發外，在產能擴充部分，重慶廠二期廠區已於去年10月完成奠基儀式，預計可於下半年旺季投入生產行列，增添營運柴火。

(時報資訊)