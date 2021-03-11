永豐金(2890)今日舉行2020年第四季法人說明會，永豐金控總經理朱士廷表示，2020年淨收益390.1億元，較前一年度成長7.4%，創歷史新高，稅後盈餘122億元，在疫情當下，僅較前一年度小幅衰退2.2%，每股稅後盈餘1.08元，股東權益報酬率(ROE)8.02%，每股淨值13.83元。

朱士廷表示，2020年淨收益創歷史新高，表現亮眼，主要是受惠於銀行強勁的存放款動能以及證券經紀與複委託手續費收入的大幅成長，其中利息淨收益185.4億元(年成長15.1%)及手續費淨收益140.7億元(年成長30.9%)也同創歷史新高。

永豐銀行2020年稅後盈餘97.8億元，較前一年度小幅衰退5%。永豐銀行總經理莊銘福表示，受惠於放款結構改善與活存比增加，加上放款與有價證券投資的快速成長，第四季及2020全年利息淨收益分別創下單季及歷年新高，2020年手續費淨收益在財富管理及放款手收帶動下，亦創下歷年最佳水準；永豐銀行「大戶 DAWHO」數位帳戶於2020年第四季累計開戶數已正式突破65萬，站穩國內數位帳戶市場前三大地位。

永豐金證券2020年稅後盈餘28.2億元，較前一年度大幅成長48.0%，為歷年次高水準。其中受惠於大盤日均量增加及推出「豐存股」吸引觀望找買點的投資新血加入複委託行列，手續費淨收益創下歷史新高。永豐金證券總經理江偉源表示，2020年複委託交易量創下6608億元、年成長率達55%的佳績，其中複委託零售業務表現尤其出色，以全年2771億元的交易量拿下2020年券商複委託零售冠軍。

展望2021年，朱士廷表示，永豐金2020年在利息收益與手續費收益表現亮眼，今年將延續去年的五大經營主軸，並持續提升核心收益及加強人才的培訓、深化公司治理，再提升公司經營績效。

(時報資訊)