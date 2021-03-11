近來爆發不少名人婚姻危機或緋聞，兩性專家欣西亞臉書指出，有4種關係最容易誘發外遇，其中，和職場有關的關係就佔了一半，追根究柢，相處時間長是引發雙方情愫的關鍵！

桌球CP江宏傑、福原愛，與民進黨立委王定宇、同黨發言人顏若芳，最近頻頻躍上新聞版面。欣西亞臉書整理「4大最容易外遇的關係」，最容易出事的，居然跟辦公室有關。

第一點就是同事關係，欣西亞認為，「朝夕相處」根本很少存在於現在的夫妻之間，反而是同事相處時間更長，一起上班、加班，再一起下班，加上一同奮鬥產生的革命情感，「工作場合的男女，容易從辦公室互相扶持到摩鐵」。

再來就是網友關係，「只要有手機，想向外發展，可謂人人有機會、個個有希望」。已婚人士使用交友軟體，說穿了就是覺得生活無聊，雖心想「應該不會出事吧」，但一旦開始問候對方，一來一往，刺激感油然而生，久而久之欲罷不能。

還有因工作衍生出的各種關係，包括往來客戶、工作場合認識的同事、出差外地結識的朋友，甚至為了談生意涉足酒店認識的女人，都包括在內。

最後就是舊識或前任關係，這一點也和網路社群有關，雙方偶然搭上線，聊一聊覺得感覺不錯，昔日熟悉感再度產生，「愛苗如電光火石般一觸即發」。

欣西亞強調，不希望另一半外遇，最好的方法還是回歸根本，用心經營夫妻感情，給老婆讚美的言語、給老公欽佩的眼神，努力製造生活情趣，「只有讓彼此對這段關係保持新鮮感，才能緊緊抓住愛人的心」。

(中時新聞網)