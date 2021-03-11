無印良品來台至今17年，近期受惠於匯率調整，結合產地、產量等因素，故進行在台第六度降價，為有史以來降價幅度、品項最多，其中最高降幅更達到56％，如原價1590元的PE單面可水洗枕，下殺至699元；而每年暢銷20萬雙的潑水加工有機舒適休閒鞋，更降至699元，比日本還便宜。

據業者表示，過去品牌降價消費者曾表示調降商品非暢銷品，很無感，故此次主打「良質量值」降價活動，針對暢銷愛用品、日常備品等分為服飾衣料、家具與雜貨、文具與電器、美妝保養與食品四類，單次超過1300件商品降價，另外針對無印良品家具單筆消費滿三萬、全台配送免運優惠。

無印良品撥水加工有機棉舒適休閒鞋，原價799，降價至699。降幅12.5％.，比日本還便宜。（無印良品提供）

無印良品PE單面可水洗枕，原價1590元，降至699元。降幅達56％。（無印良品提供）

除無印良品推出降價外，特力集團旗下的HOLA特力和樂推出冬季出清，即日起至31日止，全館三折起，從大型家具到小件飾品，囊括居家各種生活用品最低只要一枚50元銅板，就能把超值美型好物買回家，期間加碼推出每周限定超低特惠單品，999元即可帶走一把30公分炙鐵炒鍋或100％天然乳膠枕。

圖四：HOLA精選花色寢具系列單件特價399元起。（HOLA提供）

(中時 )