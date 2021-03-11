日本「桌球天后」福原愛2016年嫁給台灣「桌球王子」江宏傑，婚後她跟隨老公定居台灣，不料向來恩愛的兩人，竟爆出婚變，福原愛更被拍到與高帥男出遊過夜，還傳出她跟朋友抱怨遭到老公言語暴力，而無論日本還是台灣網友，多數人都不買單，甚至酸她有公主病、溫室裡的花朵，而對於這樣的批評，有位曾住日本長達6年的網友在PTT的WomenTalk版回文，點出福原愛來台生活卻想逃是情有可原，甚至直言她在台灣很難快樂。

這位曾住日本6年的網友表示，看到網上有人批評福原愛「不能騎機車拿衛生紙很公主」，覺得這個說法有失偏頗，直言：「對方就真的是年賺三四千萬台幣的人，不坐後座拿衛生紙很過分嗎？」，也表示就算是自己，從日本返台隔離期間也是花幾十元請人外送衛生紙來家裡，覺得「有什麼要搭機車後座夾衛生紙的必要性嗎？」。

居住日本6年網友，以自身經歷分析福原愛住台灣可能很難快樂。(翻攝自PTT)

他也表示，其實除非是日本特定地方的鄉下，不然在首都圈其實沒怎麼看過有人在騎機車，「還是你要說日本人就是公主王子嬌貴？人家環境就這樣啊！」，反觀身為台灣人的自己家裡，也有當外科醫生的長輩看了很多恐怖的車禍案例，就不讓後輩騎機車，他本人至今也沒考機車駕照，而自己給朋友載，也經常覺得恐怖，「福原愛熟日本交通，要來台灣這種交通狀況的地方，要坐機車也很害怕吧」。

這位網友覺得，說穿了不就是基準的不同，如果不符合台灣基準就被酸嬌貴，而福原愛也確實就是年收3千萬的國手，「這種見不得人好、別人不跟你一樣窮 就要酸人的自卑風氣，讓她(福原愛)也在台灣很難過的快樂吧」，並表示有人說福原愛結婚當時就該知道台灣的環境，但他覺得福原愛是婚後才搬來台灣，很多事情應該也不知道才是，但也表示認同福原愛沒處理好事情就不倫，確實滿不妥當的，不過對於像福原愛這樣，婚後長居國外、在當地沒朋友又家人就是夫家的人，「完全可以理解福原愛來台灣受不了想逃離這件事情」。

而有網友批評，像福原愛這樣年收3千萬「她不想忍耐就可以叫計程車啊？可以提離婚啊？這很難理解？」，原po也回應日本女生通常都會配合男方的經濟能力，「她們不會直接吵架的，吵的時候就是爆氣了」、「她以為她可以忍很久，結果發現不行了，這很難理解嗎？」，也直言每個人若都這麼強大，，「世界上還有憂鬱症嗎XDD可以忍耐這麼久台灣也不會有離婚了不是嗎？」。

原po也提出有趣的地方，「台灣人覺得叫計程車就好了，日本人不見得這樣認為喔，你以為的理所當然別人不這樣覺得」，但覺得福原愛夫妻溝通應該是有問題的，「你連福原愛為什麼要配合男方不提議都很難理解了，這就是台日文化差異不是嗎日？本人溝通方式不完全是這樣的」，直言雙方沒有對錯，就是成長環境致使價值觀不同而已。

(中時新聞網)