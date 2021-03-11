行政院今(11日)通過房地合一稅2.0《所得稅法》修正草案，持有房地短期出售將課重稅，稅率最高為45%，不過，有幾種特殊情況將不受修法影響，例如因調職不得不賣房等，仍維持20%的稅率。

行政院通過的修正條文草案內容，將現行持有房地1年以內出售課徵45%的規定，修正為持有2年以內出售都課徵45%的稅率；2至5年內出售者，稅率為35%；超過5年、未逾10年出售者，稅率為20%；超過10年出售者稅率維持15%。

由於此次修法將短期持有的定義從2年拉長為5年，原本持有超過1年、未逾2年是課徵35%的稅率，現在提高至45%，而原本持有3至5年適用20%的稅率，修法後也將提高為35%，對於部分民眾並不是刻意要持有短時間就賣出，財政部也訂有例外條款。

財政部指出，有3種情形將不受修法影響，包括一、個人非自願因素(如調職)的房地交易，二、個人以自有土地與建商合建分回的房地交易，三、建商興建房屋完成後第一次移轉之交易，均維持20%的稅率。

另外，自住房地持有並設籍超過6年之交易，也維持稅率10%及免稅額度400萬元。

行政院修房地合一稅新制，短期買賣將課重稅，不過有幾種例外情形將不受影響。（財政部提供）

(中時新聞網)