94歲患者與呂謹亨醫師合影。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

94歲馮姓老翁因受到頻尿及常有急尿感卻又尿不乾淨困擾，他到童綜合醫院求診，泌尿科醫師呂謹亨發現老翁攝護腺肥大，確診罹患攝護腺癌。在進行達文西微創手術後，住院1周即出院返家休養。

呂謹亨表示，個案年屆9旬，確認腫瘤為第二期並未轉移，但馮翁年輕時為國軍飛行員，身體非常硬朗，他希望能將腫瘤切除乾淨以絕後患；且因呂謹亨身兼中華民國泌尿腫瘤關懷協會秘書長，手術經驗豐富，因此選擇進行達文西攝護腺根除手術。

呂謹亨指出，達文西攝護腺根除手術是微創手術，僅需切開0.5公分到1公分的小傷口，醫師會利用精密的機械手臂，透過這些微小孔洞伸進體內，在3D立體放大的螢幕下，精準地將腫瘤切除後再將膀胱與尿道重新接合，大幅減少了術中的出血量，且因為傷口小，所以個案住院1周即出院返家休養。

馮翁後來回診追蹤檢查，進行兩次術後PSA篩檢，指數都小於0.0008ng／ml，是儀器能測出的最小值，而且可以正常排尿，沒有出現尿失禁等現象。

童綜合醫院表示，醫院每年腹腔鏡手術量及達文西機械手臂手數量，都在全國前五名內，擁有全台灣最先進的達文西機械手臂機型及手術連動床，並且醫療團隊經驗豐富。

達文西機器手臂相較於腹腔鏡及傳統手術，是更加精密的微創手術，靈活的機械手腕及3D立體放大視野，大幅降低周邊組織的傷害及出血，精準切除病灶，更加確實的重建泌尿道，所以對高齡病患更有保障與安全；尤其傷口小、出血量低、傷口的疼痛減輕，併發症降低，術後恢復快，因此患者很快就能重拾昔日生活品質與回到工作崗位。

副院長歐宴泉指出，台灣為高齡化社會，童醫院對於80歲以上的病人接受達文西攝護腺根除手術有豐富的經驗與案例。攝護腺癌好發於50歲以上男性，早期攝護腺癌病人絕大部分沒有任何症狀，只有儘早檢查，在癌症擴散轉移之前根除，才能夠獲得較好的效果。

歐宴泉說，一般人大概60-70歲就有排尿不順的症狀，馮先生身體狀況特別好，70-80歲時小便都還很好，到90歲才開始出現尿速變慢症狀，病人要求手術，他們也尊重病人意願給予治療。

童綜合醫院表示，醫院持續守護民眾健康，也將不斷宣導鼓勵男性民眾能夠關心自己健康，50歲以上的男性，或有攝護腺家族史之40歲以上男性需每年進行一次攝護腺指數PSA抽血檢查，以利早期診斷早期治療。

(中時 )