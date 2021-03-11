民進黨立委王定宇。（圖/本報系資料照）

民進黨立委王定宇爆與同黨發言人顏若芳同居，雙方雖澄清是房東與房客關係，但爭議仍持續延燒。此外，查閱監察院財產申報資料，王定宇5日的資料有多項資料，和去年3月公布的數字一模一樣。對此，王定宇澄清，是申報人員誤觸資料。不過，監察院11日下午發布新聞稿表示，「本院並無誤植情形」。

根據廉政專刊資料顯示，王定宇今年及去年3月的財產資料，分別在2019年11月1日、2020年11月1日申報，剛好相差1年。對照兩次資料發現，包括台南市仁德區的3筆土地、2筆建物、2輛汽車、有價證券（股票）共193萬4070元、8筆保險，以及34個帳戶的存款金額，兩次申報資料完全一模一樣。

王定宇申報財產資料中，有變化的則是債務部分，2020年夫妻兩人共有638萬8039元債務；2021年則有423萬9137元債務。其中王定宇的部分，少了200多萬元，妻子李淑吟的股票融資189萬元則未變動。

王定宇中午在臉書表示，聽到有人說財產申報一模一樣，坦白說都如常申報，也不曉得有什麼問題，直到今天上午監察院財產申報處組長來電告知，他說「委員109年財產申報下載監察院資料時，申報人員誤觸108年資料，以致109年和108年完全一模一樣，審核人員也沒發現」，所以就是烏龍一場，現在已經處理更正了。王定宇強調，「沒人說是監院誤觸」，「烏龍還真多，亂批評的可以更正了」！

不過，監察院11日下午發布新聞稿表示，有關媒體報導立法院王定宇委員財產申報存款連2年一樣，係本院誤植乙節，公職人員財產申報處回應如下：

依公職人員財產申報資料審核及查閱辦法第5條規定，本院受理公職人員紙本申報之財產申報表，僅作形式審核，即於檢視是否填妥基本資料及末頁有無簽章等。申報人以網路申報財產，則無須進行形式審核，如應刊登公報者，逕依其申報資料內容登載。

監察院公報廉政專刊第171期所刊登王定宇委員109年財產資料，係依據王定宇委員109年12月10日網路傳送申報之資料刊載，本院並無誤植情形。有關媒體報導「王定宇緊急澄清:監察院誤植」，謹此澄清！

(中時新聞網)