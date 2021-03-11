造型特殊的「月彎形防暴叉」裝備，鉗口能手動打開、閉合，輕量化設計，操作靈活。（張妍溱攝）

台中捷運3月25日至4月23日間重啟試營運，11日台中捷運警察隊揭牌上路。（張妍溱攝）

台中捷運3月25日至4月23日間重啟試營運，繼5日舉行反恐維安暨多重災害演練，11日台中捷運警察隊揭牌上路，為因應各種突發狀況的應變能力，捷警隊員警執勤除攜行一般警用裝備外，另站體設置特殊的「月彎形防暴叉」的裝備，一旦有暴徒攻擊乘客，捷警可創造與歹徒間「安全距離」進一步制伏逮捕。

台中捷運警察隊員警汪盛東指出，若歹徒手持棍棒、刀械甚至槍枝攻擊，「防暴臂盾」可創造與歹徒間「安全距離」，「月彎形防暴叉」則是「制暴進階版」，定點距離箝制暴徒肢體、控制行動，再通知捷運警網逮捕。

汪盛東表示，「月彎形防暴叉」與「防暴臂盾」將放置於車廂、值班台、站體裡，另配備包括電擊槍、氣動式捕捉網、防（彈）韌衣、防暴叉等特殊裝備，加上編排雙警執行捷運車廂安全維護，並針對重要站體編排守望崗勤務，強力防制治安事件發生

捷運警察隊配置警力45名，遴選經驗豐富、反應機敏之優秀員警，從300多名報名甄試佐警中，經過資格審查、筆試、面試等多階段擇優錄取，並先後前往臺北市捷警隊及中捷公司實習，執勤技能嫻熟，有效精實捷運警察隊陣容。

副市長陳子敬指出，台中捷運綠線（烏日文心北屯線）橫跨北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區及烏日區，連結市中心及臺中高鐵，全程16．71公里，共計18站，由沿線6個分局（第2、第3、第4、第5、第6、烏日分局）負責治安轄管，為強化捷運安全維護，特成立捷運警察隊，該隊部設置於捷運舊社站共構行政大樓5樓，有效提升行政效率與強化勤務派遣效能。

(中時 )