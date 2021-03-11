爭議逾25年的淡北道路開發案，近日北市35名北投區里長連署反對，引發雙北大戰，如今傳出，該連署是由正面臨罷免壓力的民進黨立委吳思瑤幕後策動，藉此紓解被罷免壓力，消息一出，淡水區多位里長表示「政治不該綁架民生」，支持淡北道路聯盟則表示，目標更加明確，將全力罷免吳思瑤。

支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，「淡水河北側沿河平面道路」二階環評通過，所有程序也都完備了，吳思瑤竟然要交通部運研所召開專家學者座談會，連參與的專家學者都是吳思瑤推薦，國家法訂的環評制度被吳思瑤糟蹋的蕩然無存。

張連榮表示，吳思瑤面臨被罷免，竟又阻擋雙北發展，想藉著反淡北來獲取北投民眾的原諒，故意讓北投跟淡水居民激化對立情緒，模糊罷免焦點，聯盟唾棄操作對立獲取政治利益的爛人，將串聯眾人全力罷免吳思瑤，這種人實在太可惡了，非讓她下台不可。

淡水區學府里長林文成表示，現在人上班掙錢都很不容易，淡水道路那麼壅擠，淡北道路環評已經通過，中央該建就要建，外傳立委吳思瑤是向藉由反淡北模糊被罷免的焦點，政治和民生不該卡在一起，吳思瑤反淡北的行為對淡水人很不公平，身為民意代表，眼光應該要遠一點，而北投大度路不太會影響北投居民，反淡北實在沒道理。

淡水區崁頂里長盧春安表示，淡北道路不僅攸關雙北，更涵蓋台灣北海岸交通，淡北道路是全台灣都會使用的道路，立委吳思瑤「反淡北」必須提出具體的理由，「為反對而反對」沒有道理，只是蠱惑民眾。

新北市議員陳偉杰表示，雙北市是共同生活圈，淡北道路興建後對新北、北市都有好處，環評目前都已通過，中央應該趕快把錢撥下來，他相信吳思瑤「人性本善」，不會是想藉由反淡北來模糊被罷免議題，希望她能協助開闢淡北道路。

立委洪孟楷說，淡北道路是大台北地區的主交通道路，能夠服務的高達600多萬北部民眾，未來士林北投科學園區一落成，將帶來一萬八千個工作機會，只要有一半民眾住在淡水，那就更有通勤的需要，地方急迫需求淡北道路， 2006年蘇貞昌已裁示，現在沒道理不蓋，期待中央政府趕快協調，趕快撥下經費。

(中時 )