台灣是全球公認的手搖飲王國，不只茶飲樣式多到讓外國人驚訝，對風味的要求更是講究。就連在中台灣以南處處可見，採用街頭攤車經營的吳家紅茶冰，也傳出了為台灣爭光的好消息，不久前吳家紅茶冰將古早味紅茶及綠茶送到歐洲的國際風味評鑑所（原iTQi），結果這兩項台灣傳統茶品都拿下3顆星的最高殊榮，讓評審驚豔不已，大呼台灣南波萬。

吳家紅茶冰憑著台灣的古早味茶飲，2021年獲得國際風味評鑑所3顆星肯定。(戴志揚翻攝)

吳家紅茶冰董事長吳隆中表示，不用換頂級茶葉，吳家的配方就能讓外國評審喝到頂級風味。(戴志揚翻攝)

國際風味評鑑所號稱食品界的米其林，為全球業界公認最具影響力的評鑑之一，評審由歐洲頂級名廚、品酒師及飲料專家所組成，舌尖挑剔的程度無人能及。而這次讓歐洲評審們驚豔的茶，是吳家紅茶冰的古早味紅茶和金萱綠茶，不但是吳家的基本款，也是最暢銷的招牌茶品。台灣的小小街邊茶攤竟然能用最基本的茶品征服眾多評審的味蕾，還拿到3顆星的最高肯定，只能讓評審大嘆台灣茶飲實在是臥虎藏龍。

吳家紅茶冰的古早味紅茶和金萱綠茶，在比利時評鑑綜合評分都超越90分，獲得3顆星榮耀。(戴志揚翻攝)

國際風味評鑑所對來自各國的參評產品，必須根據：1總體第一印象、2視覺感受、3嗅覺香氣、4味道及口感、5最終餘韻共五個項目進行視覺、嗅覺和味覺的盲測評鑑，能在上千個競爭品項中獲得肯定拿到1星，已是相當不容易，而吳家紅茶冰的古早味紅茶和金萱綠茶能通過嚴苛的檢視，和高價位的頂級茗茶得到相同的3星肯定，代表評審團能感受台灣的吳家製作茶品的用心。

吳家紅茶冰董事長吳隆中表示，「我們茶葉供應廠商一得知我們要參賽，馬上送來頂級茶葉」，但吳家堅持使用原本的茶葉，因為誠信是品牌文化，也堅信吳家選用的茶葉經得起考驗，結果送評鑑的兩項茶品都獲得3星最高肯定，証明用心熬煮的台灣古早原味就是世界級的頂級美味，吳家的傳統配方讓評審非常滿意。

另外，大部分品牌送去歐洲評鑑的紅茶都不加糖，認為這樣才能喝出回甘和茶香。但吳家紅茶冰一路走來傳承的是古早泡沫紅茶的滋味，且使用的台糖二砂的香甜帶有蛋糕香氣，十足讓人上癮。吳家不怕外國人不懂，堅持要將這份帶甜味的經典茶品送到比利時，沒想到可以得到評審們如此高的評價，也讓傳統的台灣味在國際占有一席之地。

吳家紅茶冰副總經理游川弘表示，有人得知吳家要參賽後，曾說：「你們的茶這麼平價，也只是攤車品牌，怎麼會想要去參加國際性的比賽，不要到時給台灣漏氣才好！」當時同仁覺得明明茶很好喝卻不被認同，不免覺得難過，但最後台灣古早味的風味被歐洲的名廚及評審認可，榮獲最高3顆星，也讓吳家的同仁揚眉吐氣。

以往能獲得國際風味評鑑所給予3星評價的茶葉，1斤動輒就要價上萬元，但吳家用最親民平價的茶品，給消費者頂級的品味，也讓台灣手搖飲名揚歐洲，在國際舞台展現台灣傲人的軟實力。

(中時新聞網)