有「香江第一美人」封號的香港女星關之琳，目前58歲的她已淡出演藝圈，但外傳她投資有方，身家至少有20億元；關之琳偶爾在社群平台分享生活點滴時，就曾曝光她要價港幣1.5億元（約新台幣6億元）豪宅，近日她更大方給拍，專家進屋一看大讚「風水寶地」，還驚呼能俯瞰香港龍脈。

關之琳近年鮮少有戲劇作品，但她自創時裝品牌，還喜歡投資房地產，讓她靠副業成了演藝圈知名富婆，但疫情的關係，她大多和愛犬待在她的億元豪宅；近期香港節目的風水專家李居明造訪替關之琳看風水，進屋不久李居明就稱這房子不一般。

關之琳先前在社群平台分享生活點滴，豪宅意外引起網友熱議。(圖/ 摘自關之琳IG)

關之琳近期大方公開豪宅內部，更被專家認證是風水寶地。(圖/ 摘自東網)

專家李居明指出，豪宅內的大片弧形落地窗不只氣派，採光更棒，讓屋內生氣勃勃，最驚喜的是，窗外風景剛好俯視整個香港龍脈，對這個家的風水來說相當加分；另外，李居明提到關之琳還是清朝八期後裔，祖先個個大有來頭，為她的豪宅風水也有幫助，難怪關之琳身家能越滾越多。

去年6月關之琳分享從家中看到霓虹美景時，她的豪宅就受到網友熱烈討論，據傳她購物時房價為新台幣5.4億元，一年左右就升值到6億元，因此讓眾人誇讚她眼光獨到，投資有方；而關之琳豪宅能180度瀏覽維多利亞港美景，她自己也有參與裝潢設計，這次也公開她的鞋櫃，看到近百雙琳瑯滿目的高跟鞋，讓人相當震驚。

(中時新聞網)