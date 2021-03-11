民進黨立委王定宇被爆與黨發言人顏若芳同居疑雲，今再被爆去年與前年申報的財產資料幾近相同，王隨即在臉書說，「申報人員誤觸2019年資料」，是烏龍一場。對此，監察院財產申報處長陳美延表示，網路財產申報只有本人經手，監察院不會誤觸，而監院每年定期抽出5％進行實質查核，但若接到陳情、檢舉，仍會啟動個案查核機制。

根據廉政專刊資料顯示，王定宇最近2次財產申報日前分別是2019年11月1日、2020年11月1日，兩次的財產申報在土地、建物、存款等部分一模一樣，僅在債務金額有所不同。

王定宇在臉書表示，上午監察院財產申報處組長來電告知，說「委員109年財產申報下載監察院資料時，申報人員誤觸108年資料，以致109年和108年完全一模一樣，審核人員也沒發現」，所以就是烏龍一場，現在已經處理更正中。

對此，監察院財產申報處長陳美延表示，監察院是受理機關，不可能誤觸，更何況王定宇是以網路申報方式，監院也不會有形式審核，至於王定宇是否不小心適用到舊資料，只有王本人知道實情。

陳美延說，監察院一年約有8000件財產申報資料，每年5月廉政委員會，由監委隨機抽籤，抽出總申報人數5％的資料進行實質查核，因此，每年抽查案件約450至500人。此外，若收到民眾陳情、檢舉，比如提供貪瀆證據等，仍會視情況啟動個案查核，目前監院尚未收到對王定宇財產申報的任何陳情、檢舉。

陳美延強調，王定宇採取的財產申報是網路申報，於授權監察院幫申請人介接500多個機關資料，供申請人方便下載申請。因此監院第一時間從媒體得知狀況後，內部確認王定宇這兩年的財產申報是有不同的，基於善意才致電王定宇辦公室主任，提醒可能有誤植的前一年的資料。

(中時 )