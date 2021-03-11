1月底在泰國贏得BWF年終總決賽的世界球后戴資穎，結束14天隔離及7天自主健康管理，今天出席中華電信聯手喬山健康科技的記者會，表示出關後先休息一下，現在回到國家運動訓練中心恢復運動員正常生活。

戴資穎平常在場上和對手廝殺，難得透過和健康器材廠商的合作成為健身魔鏡的教練，讓自己首次體驗教練這個角色，她笑說：「我平常不太會去看關於自己球場外的東西，但我很想知道拍出來的成果，就點開我的課程來看看，感覺速度有點快，我自己是跟得上，但怕對一般民眾來說可能速度快一點點。至於健身魔境其他多元課程，我也有嘗試看看，發現自己一些有需要舞蹈動作的有氧運動做得不是很好，覺得還是健身系列的課程比較適合我。」

小戴也分享拍攝影片的趣事：「前往泰國曼谷出賽之前有幫喬山健康科技拍了影片，內容跟奪冠有關，還好我連兩戰亞軍後在年終賽終於進帳冠軍，讓影片可以順利發布。」

目前各國已經都有進行施打新冠肺炎疫苗，體育署這邊也表示會把需要出國參加重要賽事的列為優先施打對象，但不會強制所有選手都要打疫苗，戴資穎回應：「疾管署下周會到國訓中心說明，了解一下狀況、和團隊討論後再決定是否施打。」

(中時 )