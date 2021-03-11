李宣榕今和演唱會嘉賓曾昱嘉一起彩排練團。（福茂唱片提供）

李宣榕首張專輯《好好》反應不錯，加碼舉辦音樂會。（福茂唱片提供）

李宣榕將於3/19舉辦《好好》音樂會，今（11日）為音樂會練團彩排，並公佈嘉賓是同門唱將師兄曾昱嘉（阿嘎），瘦身有成的他，帶吉他來與李宣榕一起尬歌，並故作神秘說：「到時會合唱驚喜歌曲，我們有突破性演出，敬請大家期待喔！」

曾昱嘉和李宣榕一動一靜，預計將迸出音樂火花，今彩排時李宣榕被曾昱嘉逗樂好幾次，他練唱到興致高漲，突然搞笑模仿比吉斯（Bee Gees），李宣榕大讚：「好像比吉斯在現場！」李宣榕還絞盡腦汁設計與粉絲的互動橋段，「希望音樂會當天能陪粉絲一起大合唱，度過難忘的快樂時光！」

唱歌難不倒李宣榕，但她自爆是「金魚腦」，最擔心的是記歌詞，她給自己設下目標，挑戰音樂會全程不忘詞，目前她蠟燭兩頭燒，既要背劇本、又要背歌詞，日前還做了個熬夜背歌詞睡著又驚醒的夢中夢，壓力山大。但她開心音樂會當天有「彩蛋」嘉賓助攻，目前先賣個小關子，屆時將給大家一個滿滿驚喜。

星光一班李宣榕加盟福茂唱片，在新東家打造下轉型成功，奠定玉女歌手地位，首張專輯《好好》大獲好評，讓她受封「好好姊姊」，更因唱功受肯定，〈備忘錄詩人〉被網友讚有如Hebe田馥甄般空靈！去年底發片時，李宣榕特別向《女兵日記女力報到》劇組告假3個月，果然努力拼宣傳有成，讓她收穫滿滿歸隊劇組，但她仍心繫唱片，不忘粉絲的鼓勵，因而加碼籌辦《好好》音樂會。

李宣榕在忙碌的拍戲檔期中，擠出時間為音樂會彩排，既興奮又緊張：「終於可以好好唱好多歌給粉絲們聽，而這次沒有提詞機讓我有點緊張，號稱有『金魚腦』的我，歌詞得要好好輸入腦海裡！」但記歌詞並沒有讓她少唱任何一首該唱的歌，反而還主動提議，選唱最喜歡的天后們組曲，對她來說整場音樂會曲目有如「大魔王」等級，但她即便出現「夢中夢」壓力，也表示要咬緊牙關擺脫「金魚腦」封號！

曾昱嘉也首度背起吉他自彈自唱，並在師妹音樂會上首唱未曝光新曲〈想要膩在一起〉，他也將演唱拿手歌曲，將嘉賓任務做好做滿，李宣榕除期待給粉絲最好的演出，讓大家一飽耳福，也再表開唱的初衷，「是希望大家都好好的。」雖然一年多來疫情仍影響著世界，或許地球要我們重新檢視生活步調，重新思考對「好好」的定義與視角。她吐露智慧之語：「比好還要更好，真是好好; 比更糟還不糟，也是好好;懂得珍惜當下，就是好好; 再繼續好好生活，好好愛！」又說：「這場音樂會的初心，就是希望大家好好愛，跟身邊每一個人說：『親愛的，我們都要好好的！』」李宣榕《好好》音樂會將於3/19（五）晚上8點在「河岸留言西門紅樓展演館」盛大演出，購票請洽KKTIX。

(中時 )