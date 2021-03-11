高雄市長陳其邁10日到新興分局激勵警察同仁工作士氣，也提到祭重賞鼓勵員警。（柯宗緯翻攝）

針對轄區易滋事場所，新興警分局10日凌晨23時至11日3時規畫區域性閉鎖式擴大臨檢勤務。（柯宗緯翻攝）

高雄市槍案頻傳挨轟「慶記之都」，市警局連續5天肅槍行動，11日深夜高雄市長陳其邁到新興警分局，參與警方擴大臨檢勤前教育。陳其邁強調，為鼓勵肅槍表現優秀的員警，將祭出重賞，甚至也可以報破格升級，高市府絕對力挺，警方不用考慮市府的預算問題。

針對轄區易滋事場所，新興警分局10日凌晨23時至11日3時規畫區域性閉鎖式擴大臨檢勤務，同時規畫場所周邊道路執行路檢，兩者聯合執行，同時結合保五警力，共計出動警力16車67人次，展現警方執法強度、威信，以維護社會秩序，保障安全環境。

這次擴大臨檢勤務，昨日11時30分在新興分局十樓禮堂勤教，市長陳其邁為激勵警察同仁工作士氣，特親臨會場，除慰勉同仁執勤辛勞。

陳其邁提到，警察同仁執行臨檢、路檢等各項作為，「自身安全」為第一要務，最重要。對於不法槍枝、地下改造槍械工廠，他希望警察局能以成立專案方式加強查緝並向上溯源，對於績效卓著單位、人員，市府一定從優從重獎勵，當警察最有力的後盾。

陳其邁強調，警察一切作為均應以市民安居樂業為主要任務，對於近期發生重大治安事件，均能迅速破案，保障市民生命及財產安全，對此表達對警察同仁的感謝與肯定。

高市警察局長黃明昭重申警方全面加強肅槍溯源、針對高風險家暴對象落實查訪、提高見警率並採路檢、巡邏並行等方式，另就易滋事場所實施守望、特定營業場所採取強勢臨檢、不良幫派組織掃蕩等強力作為，對於各項不法、暴力事件絕對零容忍，為提供市民更安全的生活環境盡最大心力，打造宜居城市。

(中時 )