緯軟(4953)今天舉行線上法說會，公司2020年營收受台幣升值影響小降，但毛利率、營利率及淨利率同步成長，帶動獲利再創歷史新高。董事長暨執行長蕭清志指出，今年各大產業接單狀況不錯，包括陸續切入電動車、互聯網、金融科技、5G等客戶，雖然會持續延攬人才，增加員工費用，但今年營收可望轉為正成長，並守住健康獲利，希望都能達到雙位數成長目標，營運持續創下新高。

緯軟2020年合併營收為51億元，年減4％，毛利率上升至25.8％；營業利益達4.85億元，年增10.5％，營益率增至9.5％；本期淨利為4.66億元，年增12.8％，每股盈餘達到7.06元。

2020年以客戶應用區分，主要是IT高科技占比46％、金融業24％、電信業16％、製造業7％、其他5％。以地區來看，大陸占比5成、台灣16％、日本17％。IT高科技收入年減11％，主要美系及大陸跨國客戶衰退，以及疫情影響，不過，2020年底取得大陸一級供應商的資格，客戶外包量體大，預期接下來成長動能強勁；另外，金融科技成長6％，包括純網銀等助益，其他業營收持平。

今年觀察，數據時代驅動IT需求明顯，因此，來自新科技AI、5G、金融科技等都可望驅動今年營收向上。其中，高科技製造預期今年營收有望達到雙位數成長，而金融科技2021年成長動能最強，預計有兩位數的提升，營收占比可望提升3％。電信業主要是受惠於5G佈建後的相關應用，目前還沒完全發酵，但相信5G應用會大爆發，預期未來的效益將會很大。電動車主要與大陸汽車品牌廠開發自動駕駛系統，客戶的數量從一家成長到目前四～五家，今年會看到效果，預期也有兩位數成長。

緯軟前兩年淘汰收款不易客戶，帶動毛利率持續向上，至於毛利率是否向30％靠近，蕭清志指出，公司搶進大型客戶，價格必須有競爭力，預期毛利率不會有大幅跳升，另外，公司重視員工薪酬福利，所以毛利率努力維持在合理區間，約在25％上下。

(時報資訊)