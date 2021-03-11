主要從事CCFL冷陰極螢光燈管生產及銷售，近期跨足口罩生產的上市公司「誠創科技」爆發炒股案，誠創的藝人老闆馬永玲被檢舉夥同股市炒手許國樑等人炒作自家股票，台北地檢署檢察官林達11日指調查局台北市調處兵分33路，搜索誠創公司、馬、許等人住處，並將馬、許及疑似金主的洪清陽等涉案人約談到案，晚間移送北檢複訊；炒手許國樑目前在大陸，檢調將再傳喚。

誠創老董馬永玲也是元大金控創辦人馬志玲3弟，早年以藝名「馬永霖」闖進影劇界，曾與林青霞合演「我是一片雲」等電影，也曾創辦「佳林」、「星鴻」等電影公司，息影後轉入商界。

金管會查出，股市炒手許國樑與提供人頭大戶鄭國良，自2016年3、4月到2017年間，利用2014年就被打入全額交割股的誠創公司準備辦理現金增資發行新股及發行可轉換公司債方式向市場募集資金的機會，以19個人所有的31個證券帳戶炒作拉抬誠創公司股價，使誠創公司股價由每股約12元上漲至最高價為每股約24元。

金管會發現，炒作誠創股價的資金來自2個部分，分別是來自經營正泰旅行社的洪清陽，另一個資金來源則可能是馬永玲。洪清陽自旅行社銀行帳戶內總計匯款超過5000餘萬元至許國樑銀行帳戶，提供許投資集團用以交易誠創公司股票。

此外，2017年間，誠創公司、大華資產公司負責人馬永玲，指示誠創公司稽核主管，將大華資產公司等持有的誠創公司股票大量賣出，共約5000多張趁高價套利，股票交易相對人明顯集中在許國樑等人證券帳戶，共計超過3000張。

金管會移送北檢偵辦，檢察官指揮調查局搜索約談，全案朝涉違反《證券交易法》操縱股價罪嫌偵辦。

(中時 )