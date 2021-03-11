Gogoro 指出，自 Gogoro VIVA MIX 於2 月底上市後，收到市場消費者不少討論和喜愛，短短三週到店試乘的客人絡繹不絕，購車人潮也相當踴躍。為了提供消費者更多近距離的賞車試乘機會，Gogoro 從本週 3/12 起連續四個週末於全台四個城市舉辦「City MIX 騎士出任務」巡迴活動，完成城市踩點任務，就有多重好禮等著你來拿；除此之外，更可親身體驗 Gogoro 全新車款VIVA MIX 所帶來的輕巧感和實用性。

「City MIX 騎士出任務」全台巡迴活動場次與時間。（Gogoro 提供／黃慧雯台北傳真）

City MIX 騎士出任務將巡迴台北、台中、台南和高雄等四個城市，於各城市中設置三個人潮熱鬧的地點，透過手機活動 App 的查詢導覽，一步步地引導民眾完成踩點任務；民眾只須抵達任一踩點位置，掃描該站點 QRcode，即表示該點踩點完成，並依照活動 App 的訊息指引前往下一個活動站點。每完成一個踩點，就能獲得一份好禮，分別有 Gogoro 官方貼圖、KKBOX 30 天免費序號和 VIVA MIX 神祕好禮；依照指示完成 3 個踩點任務後，須上傳活動照片至 Facebook、Instagram 等個人社群，設定公開分享，就能獲得 Gogoro VIVA MIX 乙台的抽獎資格，活動詳情可參閱官方網站。

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