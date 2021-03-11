台中市政府教育局從105學年度起開辦「優遊台中學」，鼓勵學生利用假日參加多元學習探索課程，教育局長楊振昇11日親自頒發修課證明予第1學期修課達18小時的學生。大甲高中高二學生邱兆陽109學年度第一學期修課時數達48小時，是全台中市學生個人修課時數第1名。

教育局今日於忠明高中舉辦「109學年度第2學期優遊台中學記者會」，楊振昇表示，「優遊台中學」利用假日開設活潑多元的學習探索課程及活動，學生可藉由參加不同學校開設的課程，了解各校特色，並涉略不同領域的知識，日益受到學生歡迎。

楊振昇指出，「優遊台中學」創辦至今，開課單位數、課程數及修課人數逐年增加，109學年度共整合56個開課單位，開出122門課程，內容涵蓋18學群，提供4000多人次選讀機會，創新紀錄；第1學期獲得18小時證書的學生高達153人，除台中市高中學生外，也有國中生，並首次出現彰化縣、南投縣及苗栗縣的學生。

大甲高中高二學生邱兆陽109學年度第一學期修課時數達48小時，是全台中市學生個人修課時數第1名，今天接受教育局表揚並上台發表學習感言，與各單位來賓分享學習的喜悅。

邱兆陽說，優遊台中學課程中有些課程是學校沒有開設的，但覺得很實用，雖然優遊學課程安排在假日，但卻有很多人報名。他對靜宜大學「空拍探索生態人文大冒險」印象非常深刻，原來空拍機不是隨時隨地都可以飛行，有許多禁飛區並且有飛行的高度的限制，對於未來想要考取空拍機執照有相當大幫助。

教育局長楊振昇11日親自頒發修課證明予第1學期修課達18小時的學生。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

教育局長楊振昇11日親自頒發修課證明予第1學期修課達18小時的學生。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

中港高中學生王煜皓及龍津高中學生郭筑瀞瑄均表示，「優遊台中學」跨校選修課程，不僅能讓學生了解不同大學科系的資訊與課程內容，從活動中尋找自己對未來的方向；更重要的是，可以和原本陌生但志同道合的同學一起學到團隊合作及表達能力，這種跨出舒適圈學習的感覺很不錯。

大甲高中校長蕭建華表示，12年國教的精神是重視引發學生學習動機與熱情，學生是自發主動的學習者。邱兆陽同學是新課綱第一屆學生，對於多元表現及學習歷程檔案的準備非常重視，肯定同學利用假日主動積極學習的好表現，很感謝台中市教育局及各單位辦理優遊台中學的課程，提供學生許多實用且多元的學習機會。

(中時 )