騷擾彩券行討錢，男用胸撞警遭噴辣椒水。

27歲趙姓男子，4日上午前往姊姊開在西寧南路的彩券行，向對方索討生活費遭拒，並在店門口徘徊騷擾，姊姊不堪其擾報警，警方到場勸離時，趙男突然失控，並用胸猛撞員警頭部，造成對方紅腫受傷，警方隨即拿出辣椒水制伏趙男，全案依妨害公務送辦。

警方表示，趙男有精神方面疾病，經常會無顧攻擊路人，2020年以來，在萬華已發生10起攻擊、傷害案件，其中1件也是襲警妨害公務，1名網友也曾在臉書po文，表示在西門町某網咖要拍片時，突然遭趙突襲，提醒大家要留意。

萬華警方4日上午10時45分獲報，指稱西寧南路彩券行，有人在店外滋擾、鬧事，警方到場時，發現又是熟面孔的趙男，彩券行老闆娘向警方表示，趙是他的弟弟，今天又跑來找她要錢，因為給過幾次已不堪其擾，但拒絕後弟弟就在店外鬧事，嚇壞不少客人。

警方隨即要求趙離開，但趙突然情緒激動，接著就靠向處理員警，並用胸部撞向員警頭部，警方見狀立刻出手制止，並拿出辣椒水噴灑趙，最後將他上銬逮捕，趙在警局時狀況仍然不穩，對為何攻擊含糊其詞，訊後被依妨害公務送辦。

據指出，趙男在西門町已有多次攻擊路人紀錄，有網友就表示去年12月他在西門町網咖拍學校作業時，就遇到趙男突然靠近，還問他們是哪個學校的，網友回答：「不方便透露時」，就被對方拿疑似玻璃碎片襲擊，網友左後腦撕裂傷還縫了3針。

有其他網友也表示，趙男隨機攻擊路人之前也上過新聞，包括向1對情潑水、對路人勒脖子、襲擊等紅燈的機車騎士等，是當地的不定時炸彈，提醒「看到他就要離遠一點。」

★精神不是病，請勿自行停藥，中時新聞網關心您！

衛福部24小時安心專線：0800-788-995

(中時 )