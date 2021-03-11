中華職棒32年精采賽事麥卡貝網路電視不缺席！3/13(六)起麥卡貝網路電視將轉播統一獅、中信兄弟、樂天桃猿以及自1999年11月9日的三連霸之戰以後，再次正式踏上一軍賽場廣受球迷期待的味全龍主場賽事。

麥卡貝網路電視今年也持續自製廣受球迷好評的中信兄弟主場「爪TV」賽事轉播，邀請楊政典主播搭配資深球評進行賽事講評，獨特的播報風格受球迷們喜愛至今，平台除了提供聊天室讓球迷可以線上同樂討論賽事外，也提供「子母畫面」，讓球迷能夠在同一視窗關注兩場職棒賽事，不放過每一個精彩時刻的畫面。

麥卡貝網路電視除了中華職棒賽事外，也帶來了SBL超級籃球聯賽的直播，並在賽後於麥卡貝運動YouTube頻道提供賽事全場精華，讓球迷可以回味賽事的高光時刻，同時也提供自製運動影音增加更多不同觀點與視角。

麥卡貝網路電視轉播中華職棒賽事至今已進入第7個年頭，除了在轉播順暢度有所要求下，也希望加強平台的功能性，讓各隊的球迷們能夠感受到麥卡貝平台的獨特性與進步，也希望麥卡貝在職棒32年所推出的服務，能獲得更多球迷們支持！

(中時 )