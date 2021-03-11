王傳一、李沐對戲逗趣。（緯來電影台提供）

李沐去年獲金鐘獎最具潛力新人獎，炙手可熱的她戲約滿滿，在新作《我叫梁山伯》與王傳一、黃士杰等人對戲，深感喜劇節奏的難度頗高。李沐說：「拍喜劇的思考邏輯跟措辭和我平常想像的不太一樣，對我而言有點辛苦，卻也學到很多，在劇情裡我很常跟一哥吵架，每次吵架都得來真的，吵完筋疲力盡。」。而20歲的黃士杰，這回在《我叫梁山伯》詮釋欺騙李沐感情的渣男，為此他做了不少功課，甚至向現實生活中的渣男朋友取經，媽媽黃雅珉還提供一套SOP從旁指導。問他是否有可能成為渣男，只見他笑說：「安啦！我很成熟，媽媽不用擔心這個。」

緯來電影台全新自製電影《我叫梁山伯》將於4／4晚間9點全台首播，由朱峰執導，王傳一、李沐、方語昕、侯彥西、胡千允、黃士杰、何戎共同主演。故事描述37歲的梁山伯，不僅是兩性愛情專家、知名作家，也是名編劇，但他居然還是位處男，從沒牽過女朋友的手，沒親過嘴，完全沒體會過愛情的甜美，但對於暗戀那酸澀又暗爽的感覺，他經驗老道，而這一次暗戀的對象是一個30多歲左右，還帶著一個小孩的單親媽媽（方語昕飾）。

王傳一、李沐對戲逗趣。（緯來電影台提供）

《我叫梁山伯》是輕鬆熱鬧的喜劇節奏，卻讓李沐備感挫折，她說：「每一場戲都很難，因為劇本不是從頭到尾都好笑，有些是很寫實的，但怎麼在真實狀態加入笑點進去難度很高，幸好有一哥在，他總能適時加入引線，讓我跟著撞出火花；一哥有一個自然帶戲的波幅跟節奏感，笑料信手拈來，能讓攝影師憋氣忍笑到手抖，在片場總是輕鬆自在，倒是我比較卡，好在導演都給我方向幫助我拿捏，期望有一天我的喜劇作品能像一哥這麼到位。」

混血帥哥黃士杰有個大名鼎鼎的星媽黃雅珉，20歲在《我叫梁山伯》飾演感情大渣男，現實生活的他卻是專情暖男一枚，在丹麥求學時認識178公分的丹麥女孩兒，共譜一段將近一年的戀情，之後因返台發展而結束令他刻苦銘心，他說：「當時分開有點難過，她還在火車站目送我離開、隔著玻璃窗互道珍重，現在想起來還會想掉淚，如果沒有回台灣，我們應該會繼續在一起」。

黃士杰演劈腿渣男。（緯來電影台提供）

他首次演渣男，有了女友李沐還劈腿其他女生，因此被李沐賞了一巴掌，對此他笑說：「這種打巴掌的戲，真來沒關係。」倒是李沐遲遲不敢下手，笑說：「每個人都要我出其不意的真打，但我還真打不下去。」。黃士杰為了角色做足功課，「身旁剛好有一位渣到不行的朋友，行徑連我都看不下去，除了向他取經之外，媽媽也分享她的遭遇，提供了SOP讓我自己去練習」；他甚至感嘆地說：「現在年輕人都玩很大，但我有老靈魂，媽媽真的不用擔心我，一切都掌控得很好。」

(中時 )