台中郵局持續辦理全國性捐血活動，至今已募集超過41萬袋熱血，為社會注入愛心暖流，深獲肯定。（盧金足攝）

台中捐血中心血庫目前安全存量夠，但憂心接下來4天清明連假，捐血量恐受影響，鼓勵大家挽袖捐熱血。（盧金足攝）

台中郵局13日上午9時30分至下午4時在大買家國光店(台中市大里區國光路二段710號)擴大舉辦捐血活動。（盧金足攝）

受新冠肺炎疫情影響，民眾捐血意願降低，台中捐血中心11日表示，中彰投和雲林等地區，一天約需供應1800袋血，目前安全存量夠，但憂心接下來4天清明連假，捐血量恐受影響，目前捐血年齡以30到50歲最多，呼籲17歲以上年輕人加入捐血，台中郵政今日發起「捐熱血 郵愛心」公益活動，呼籲全民熱心捐血，以紓解國內血荒期。

郵政壽險捐血月自3月1日至31日止，台中郵局將大力提供1萬5000份贈品，希望本次活動能募集熱血1萬5000袋以上，盼為捐血中心挹注血庫安全存量。

民眾於活動期間至指定38處捐血站，捐血1袋即贈超商50元商品卡或攜手防疫Taiwan Can Help明信片1份，數量有限，送完為止。

台中郵局副局長陳湘慈指出，中華郵政公司自2003年起，持續辦理全國性捐血活動，至今已募集超過41萬袋熱血，為社會注入愛心暖流，深獲肯定。

台中捐血中心主任林冠州表示，希望熱心的朋友能定期定量捐血，讓血庫保持穩定，目前台中捐血中心供應彰化、台中、雲林、南投四個縣市，平均1天供應血源約1800袋左右，捐血中心安全存量至少要7天以上，目前約為8天。

「雖然目前還算穩定，但因接下來是清明連假，擔心大家出遊，還是要繼續儲備」，林冠州說，希望民眾與就學朋友能定期、定量、穩定捐血，目前1天有9台捐血車出去，大約需要1500人捐血的血源。

林冠州鼓勵年輕人捐血，目前捐血者年齡以30到50歲居多，20多歲年輕人比較少，希望年輕人能袖捐熱血。

台中郵局指出，「捐熱血 郵愛心」公益活動，今年共規畫38處捐血站募集熱血，13日上午9時30分至下午4時在台中市大里區國光路大買家國光店，擴大舉辦捐血活動。

當日除有加碼捐血贈品及摸彩活動外，並有明信片書寫推廣及郵票選美活動，郵局聯合大里區後備憲兵荷松協會、新社區農會、統欣生物科技有限公司、興霖食品股份有限公司以及豐爾富小舖，贊助捐血贈品及摸彩品。

民眾捐血1袋即贈送「超商50元商品卡」1份之外，再加送精美紀念品「新社香菇酥、厝味乾拌麵、濾掛式咖啡以及個人化郵票」各1份，還可參加摸彩活動1次，獎品豐富(電影券、統欣生技乾洗手噴霧、新社香菇酥大包裝、不銹鋼餐盒、玻璃保鮮盒、郵政寶寶撲滿等)，數量有限，送完為止。邀請社會大眾一同發揮大愛加入捐血行列，行善救人。

(中時 )