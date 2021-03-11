日本政府今天舉辦311大地震（日本稱東日本大震災）10週年追悼式，首度出席的日皇德仁說，「這次震災造成巨大災情，至今仍是我腦海裡不能忘懷的記憶」。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府主辦的「東日本大震災10週年追悼式」，今天下午在東京國立劇場舉行，包括德仁與皇后雅子、首相菅義偉，及罹難者跟受災者代表等人出席。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，出席追悼會所有人員都戴上口罩，並在地震發生的下午2時46分（台灣時間下午1時46分）共同默禱。

德仁致詞時先對罹難者及其家屬表示誠摯哀悼之意說，「這次震災造成巨大災情，至今仍是我腦海裡不能忘懷的記憶」。

面對災後重建持續進行，在災區仍有許多待解課題，德仁說，包括高齡者及孩童在內，療癒受災人士的內心創傷及守護他們的身心健康，都是很重要的事。

他說，不遺漏任何一位遭遇困難狀況的人，為了早日重拾以往平穩日常生活，並讓重建工作確實獲得成果，「接下來讓我們同心協力，永遠跟災區民眾站在一起」。

德仁說，回顧日本歷史，經常發生巨大天然災害；過去遭遇天災的人們，每次都在各地為後世的人們留下重要的紀錄。

他說，這次在311大地震的重大犧牲下學到的教訓，未來也絕對不能忘記要傳給下一個世代，然後不忘災害經驗與教訓，經常防範災害於未然非常重要。

來自重災區岩手縣的71歲遺族代表佐藤省次致詞說，自己有11名親人在海嘯中喪生，雖然有句話叫做「十年如隔世」，但對他的家人而言，這10年是一段複雜心情交錯、似長又似短的歲月。

重災區宮城縣16歲遺族代表荒川航說，父親老家被超過9公尺高的海嘯侵襲，曾祖父母的遺體之後被發現。像他們這種年輕世代能做的事，就是重新喚起開始被淡忘的震災記憶，然後把震災事實傳給後代。

相關人士致詞結束後，參加追悼會人士在現場獻上花束。

除了2020年因為疫情影響取消，日本政府從2012年起每年都在3月11日舉辦追悼會，不過，日本政府目前方向是追悼會舉辦到今年10週年為止，明年以後是否舉辦將視情況再行判斷。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100311

(中央社)