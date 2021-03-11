味全龍今年加入一軍賽場，找來洋炮赫雷拉助陣，盼加強球隊打擊火力，擁有不錯腳程的他，除了盼用速度展現壘間破壞力外，也希望為球隊帶來足夠火力。

26歲多明尼加籍的赫雷拉近期在熱身賽亮相，曾在2018、19年登上大聯盟，去年沒獲得大聯盟機會選擇來台打球，他表示，來台打球感到非常自在，隊友們也很友善，希望來台後能獲得更多出賽，相信自己能創造佳績，為球隊帶來貢獻。

聽聞總教練葉君璋賦予一壘手任務，過去主要守游擊及中外野的赫雷拉坦言，新任務會是挑戰但也感到十分興奮，「雖然過去我多是守中線，但相信也可以勝任一壘的任務。」

赫雷拉表示，有耳聞中職是打者聯盟，他認為會造成這樣的原因是因為中職對戰組合頻繁，但也可從中看到很多等級的投手，盼能從中獲得更多經驗。

相較於大聯盟投手多以速球為主，亞洲投手可能會使用更多變化球，赫雷拉表示，過去在多明尼加冬季聯盟時也碰過不少投手會投變化球，但亞洲投手依賴速度再慢一點的變化球，但不管是什麼球種，自己都已經做好心理準備，會面對變化球比例更多的配球。

(中時 )