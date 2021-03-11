大陸暫停輸入台灣鳳梨引發熱議，連日本電視台近日也跟著報導，有女主播在鏡頭前當場試吃台灣鳳梨，大口咬下的瞬間立刻噴汁，甜美誘人的畫面曝光後引起網友暴動，一堆人狂喊「好害羞」，還有人說「看到噴汁精神就來了」。

大陸因檢疫問題，無預警宣布3月起禁止輸入台灣鳳梨，掀起台灣搶買熱潮，日本東京電視台還在節目中請美女主播田中瞳試吃台灣鳳梨，只見田中瞳雙手捧著一塊黃澄澄的鳳梨，一邊介紹產地、一邊大口咬下，鳳梨瞬間炸裂噴汁，超萌畫面被網友瘋傳。

日本美女主播田中瞳，在節目中大口試吃台灣鳳梨。(圖/截自YouTube)

日本美女主播田中瞳試吃台灣鳳梨的萌樣被網友瘋傳。(圖/截自YouTube)

影片中田中瞳大讚台灣鳳梨多汁好吃，連鳳梨芯都可以直接吃，酸甜滋味還讓她瞇起了眼睛，影片曝光後，引起網友暴動，大讚美女主播吃鳳梨的樣子也太可愛了，連噴汁都令人害羞。

網友紛紛留言回應「台灣鳳梨看起來好好吃」、「吃鳳梨的樣子真的太可愛了」、「口內爆汁」、「好害羞」、「看到噴汁精神就來了」。田中瞳吃鳳梨的畫面也被上傳到「2ch」、「5ch」等日本論壇，還有日本網友表態會支持台灣鳳梨，認為台灣果農應該可以增加種植面積，以及銷往日本的產量。

不過也有網友開玩笑說，這個節目的製作人也太狡猾，讓女主播試吃食物，不是應該要切成小塊嗎？怎麼會切成條狀呢？「還是只有我太邪惡了嗎？」還有網友猜測應該是為了衝點閱「故意的啦！」

田中瞳アナ 実食

(中時新聞網)