許多女性移植子宮，都是因為罹患了「苗勒氏管發育不全症候群（Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser，MRKH）」，卵巢、外生殖器、第二性徵都正常，但天生沒有子宮，也沒有生理期。

●移植子宮 關鍵在骨盆

英國專長變性手術的外科醫師英格菲德（Christopher Inglefield）指出，不論生理性別是男是女，都有骨盆動靜脈，連結移植的子宮；即使是跨性者，體內也有透過變性手術而新建的人工陰道，其通道正對骨盆底部，可和子宮相連。

美國生殖醫學學會（American Society for Reproductive Medicine）的保羅森（Richard Paulson）博士也指出，在解剖學上，替跨性者移植子宮是可行的。

不過，跨性懷孕仍有難以克服的困難度。男性的骨盆比女性小很多，孕期時還得持續服用女性荷爾蒙，創造出適合懷孕的體內環境，此外也無法自然生產，必須剖腹。

●仍有風險、副作用 不少媽媽生完再拿掉子宮

子宮移植也還有一定風險。美國德州大學西南醫學中心（UT Southwestern Medical Center）婦產科醫師胡賽哲-伯爾（Robyn Horsager-Boehrer）就認為，術後風險遠大於效益，且移植者和捐贈者都得承擔，不應輕易嘗試，「器官移植是大手術，需要非常充分的身心準備。」

另外，移植後為防止排斥現象，須搭配定期服藥來抑制。由於這些藥物具副作用，不少人生完一、兩胎後，就會再將子宮移除。

●發展子宮移植 台灣也有新進度？

台灣婦產科的生殖技術馳名海外，許多不孕夫妻特地飛來台灣尋求醫療協助，希望一圓求子夢。那麼現階段台灣的子宮移植技術，到底進展到哪一步？

衛生福利部醫事司司長劉越萍日前指出，國內已有一家醫院申請子宮移植人體試驗，但事涉人工生殖法及倫理問題，茲事體大，必須找專家預審，至今並未核准任何子宮移植的人體試驗案。

劉越萍也表示，子宮移植是高風險手術，非例行性的常規手術，而且還牽涉到子宮捐贈的來源是否合法的問題。

子宮移植並非為了救命或改善生活品質，而是為了「留後」，其中的醫療倫理問題，也值得深思。

資料來源：Radio France Internationale、BioEthics、Metro、Cosmopolitan、BBC

(中時新聞網)