後庄國小學生拿著辛苦種得蘿蔔，臉上盡是滿足。（林和生攝）

九如鄉後庄國小將校園草皮闢成農田，嘗試種植蘿蔔與蕃茄，並引進農會資源協助學生從種植到採收，11日師生們終於盼到收成，看著大小不一的農作，大夥臉上皆掛著滿足笑容。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，把農業帶進校園，從孩子的生活開始扎根，一直是農會宗旨，這次接到國小請託，特地選擇台灣特有種的「牛樁」白蘿蔔試種，並出動近60名婆媽擔任志工，教導學生種植，但原本以為輕而易舉的過程，卻讓大家吃足苦頭。

學校教導主任黃旭賢說，校址位處農村，不少學生都出身務農家庭，但卻發現他們對於種植這檔事顯得非常陌生，因此從栽種開始，把觀念與方式透過漸進式教導、從頭體驗，所有人都開了眼界。

黃旭賢透露，或許孩子們對於蘿蔔、蕃茄覺得常見，卻不知道他們是長在土裡或樹上，一開始還因為苗種屢屢枯死而反覆種植，過程對他們來說都是項挑戰，因此，每節下課常有學生主動到田區進行觀察，一發現異樣，就會請教志工或老師協助，盼到此次收成真不容易。

龔泰文說，台灣地產蔬果近年來常因內外銷因素影響市場價格起伏，這次農事體驗也讓學生感受，要以實際行動支持農民，更愛用在地農產；未來則會將收成蔬果分給鄰近學校，作為營養午餐食材，也會搭配其他農作煮成飯湯，與學生一起享用，讓從產地到餐桌的過程，實際演練一次。

(中時 )