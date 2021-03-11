高市工安意外頻傳，勞工局執行勞檢，共裁罰420萬。（柯宗緯翻攝）

高市今年工安意外頻傳，釀成多起傷亡事故。高市勞工局執行春安勞動，監督檢查計畫，並同步執行勞檢，共計26件停工、67件罰緩，共裁罰420萬元。勞工局統計，雇主未落實安全措施逾8成，疾呼重視勞工生命安全。

勞工局表示，今年1、2月期間執行春安勞動，共舉辦17場安全衛生宣導會，以加強教導勞工朋友與雇主遵守安全衛生規定，總計有1122人參與，另執行安全衛生監督檢查共842場次，處停工26件、罰鍰67件次，裁罰新台幣420萬元罰鍰。

勞工局分析，其中雇主違反《職業安全衛生法》第6條第1項，未落實安全衛生措施占82.6％最多，且又以雇主未依規定辦理預防墜落、火災爆炸及局限空間作業安全措施為主。雇主未落實承攬作業管理，違反《職安法》第27條占13.8％，為次多的違反法條。

勞工局局長李煥熏表示，工安無假期，希望事業單位任何時候都要注意可能危害，落實職場安全衛生管理；市長陳其邁極為重視勞工朋友工作的安全健康，勞工局也將持續針對高風險場所，如重大營造工程、大型公共工程、石化廠、鋼鐵廠、造船廠、局限空間作業等，加強宣導、輔導及督檢，期望進一步結合政府檢查、雇主決心及勞工配合，能減少災害發生。

(中時 )