有些人天生就有超強第六感，對任何事物都能看得透徹，搜狐網命理專欄就公開，天蠍座、水瓶座、雙子座及摩羯座是4大最會看破謊言的星座，不僅聰明絕頂，更不容易被欺騙，與其耍小聰明對他們說謊，還不如說實話。

▍天蠍座

天蠍座天生就有很重的疑心病，對著不熟悉的人有著強烈防備，會注意周圍的人或環境給自己帶來的傷害，但天蠍座有個致命的弱點，只要關係越親密，天蠍座就越容易對他有百分百的信任，因此他們除了非常親密的朋友或親人之外從來不會相信任何人。天蠍座有著非常致命的第六感，他會透過你的某些行為去判斷你有沒有欺瞞自己，如果被發現一次，那他絕對不會給你第2次背叛自己的機會。

天蠍座表面上永遠都是一副淡淡的樣子，但內心中其實已經計算了千百遍，你任何一句話的每一個字他都能拆開再重新組裝，是個天生的人形測謊機。天蠍座很在意彼此之間的忠誠，如果你對天蠍座沒有說謊，那就算你犯錯了，天蠍座也會看事情的輕重來選擇是否原諒你，但如果對天蠍座說謊，不論什麼理由他們絕對不會接受，如果失去了天蠍座的信任，很難讓他再對你重拾信心。

▍水瓶座

水瓶座表面出來的隨意只是針對於外人，但內心總是帶著一種防備心理，不會去相信對方。水瓶座的野心很重，不會輕易被人牽著鼻子走，因此他們是很難被欺騙的。對水瓶座來說，你有了第一次撒謊的前科，以後就會再發生，因此會被水瓶座永遠不信任。

雖然水瓶座本身很難被欺騙，但最好還是少在他們說謊，如果你發現謊言沒有被拆穿，並不是因為你非常幸運，而是他們在內心裡已經察覺到了，只是給你留面子不拆穿罷了，很多事情他們內心非常清楚，想騙過他們非常難。在你以為能把水瓶座騙到團團轉的時候，其實早就被聰明絕頂的他們看穿了。

▍雙子座

雙子座的為人聰明絕頂且腦子轉得快，他們本身就喜歡隨口說謊，但雙子座說謊的原因大多只是善意的謊言，他們骨子裡很正義，不會輕易做出違背道德的事情。正因為雙子座自己就很會說謊，作為一個說謊高手，拆穿他人謊言是非常簡單的。此外，雙子座懷疑的東西很多，難以去相信一個人或一件事，因此他們很難被騙到。

如果你要敢說一些謊話來欺騙雙子座，很容易遭到雙子座任性的惡作劇報復，畢竟他們本身就非常的孩子氣，如果不想遭受雙子座報復的話，還是盡量不要在他們面前說謊，畢竟他們就是說謊高手，難以去用謊言獲取到他們的信任。

▍摩羯座

摩羯座的思維能力強且疑心病非常重，在他們面前的謊言很容易被拆穿，如果你說謊，或多或少都會有一些邏輯不通的地方，很快就能被摩羯座意識到而拆穿，實際上最好不要在摩羯座面前撒謊，因為摩羯座是非常認真嚴肅的人，你在他面前撒謊，不僅不尊重他，而且還會失去他的信任，這會讓他們非常氣憤。

撒謊本來就是一件難以讓人容忍的事，除非你本身抱著激怒摩羯座的想法，否則千萬別自討苦吃，就算摩羯座一時反應不過來，但摩羯座有著超越他人的邏輯性，後續也會看透你的思維邏輯，在小事上，摩羯座或許分不清真假，但碰到大事的時候，他們絕對不會被欺騙。

(中時新聞網)