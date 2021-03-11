橙的(4554)因股價達到公布注意交易資訊標準，今天公布近期自結財報，其中，2020年第4季營收1億元，稅前淨利486萬元，稅後淨利217萬元，每股盈餘0.1元；2021年前2月營收為0.53億元，稅前淨損236萬元，稅後淨損292萬元，每股虧損0.14元。

橙的表示，2020年因新冠肺炎疫情政府封城、民眾降低旅遊等因素影響下，全球新車銷售及汽車AM市場銷售表現皆受到嚴重衝擊。但橙的大陸佈局發酵，OEM業務2020年帶來支撐，全年大陸OEM業務年增1.4倍以上，整體OEM業務占全年營收比重達到47.8％。使得2020年稅後淨利509萬元，較上年度轉虧為盈，每股盈餘0.24元。

今年前2月來自歐洲AM市場的業績成長、年增1.3倍，但整體處於淡季仍未達規模經濟，前2月稅後仍虧損292萬元，每股虧損0.14元，但較去年同期虧損410萬元收斂。

(時報資訊)