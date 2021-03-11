韓國最大的電子商務業者Coupang於11日表示，2021年在美的IPO(股票初次公開發行)市場熱烈回應，並採溢價發行估計籌資約46億美元。

這家有韓國亞馬遜之稱的Coupang表示，原定每股IPO價格設在每股32美元至34美元間，並將售出1.3億股。但後來每股竟來到35美元價格，使得總部位於首爾，且背後金主是日本軟銀集團(SoftBank Group)的Coupang，市值頓時躍身為600億美元大集團。

Coupang的IPO之所以可以那麼成功，是因為美國IPO市場現正處於超過20年的黃金時期。投資人蜂擁一些因疫情而大發災難財的公司。

根據Pitchbook大數據業者，這項IPO是2021年迄今美國最大的一樁，甚至超過Bumble這家約會APP所籌之21.5億美元。Coupang市值大躍進，反觀在2018年的募資時，Coupang市值僅90億美元。

韓國分析師則認為，Coupang成功地IPO，是因為在韓國是當地電子商務龍頭，以及疫情時與其他同業一樣，線上業務好到嚇嚇叫。

Kiwoom證券表示，溢價發行將市值推升至如此大，也拜市場並未苛求Coupang自身的業務評估。

來自英國歐睿(Euromonitor)數據，Coupang是2020年韓國排名第一的電子商務業者，市占率為19.2％。與其它韓國同行相較，Naver市占為13.6％，韓國eBay為12.8％。不計入營業稅的話，根據零售業市值，Coupang是全球第十大電商公司。

2020年，Coupang淨銷售額年增91％至110億美元。同時，淨虧損也從7.7億美元收斂至5.67億美元。

Coupang於2010年成立，主打同日或次日到貨服務後一炮而紅。日本軟銀旗下規模千億美元的願景基金(Vision Fund)持有Coupang內35.1％股權。Coupang市值高達600億美元，也將願景基金年度績效由黑翻紅。2月，願景基金曾宣布創紀錄的財務季報。

Coupang股票將於美東時間11日，在紐約證交所(NYSE)公開交易，股票代碼為CPNG。

高盛證券、艾倫(Allen & Co)、摩根大通與花旗集團，是Coupang此次IPO主要承銷商。

(時報資訊)