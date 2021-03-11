鑫龍騰（3188）去年營收8.12億元，淨利5,852萬元，換算每股稅後盈餘約0.49元，鑫龍騰董事會11日通過去年財報，並決議配發現金股息0.30元。

鑫龍騰2020年營收約8.12億元，因可入帳案源減少，比2019年的14.85億元，年減約45.34％，淨利5,852萬元，換算每股稅後盈餘約0.49元。

鑫龍騰開發發言人陳燦11日表示，該公司11日召開董事會，通過配發現金股息0.30元，將在5月31日的股東常會表決。

(工商 )