鑫龍騰去年每股賺0.49元 配息0.3元 16:502021/03/11 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑫龍騰（3188）去年營收8.12億元，淨利5,852萬元，換算每股稅後盈餘約0.49元，鑫龍騰董事會11日通過去年財報，並決議配發現金股息0.30元。 鑫龍騰2020年營收約8.12億元，因可入帳案源減少，比2019年的14.85億元，年減約45.34％，淨利5,852萬元，換算每股稅後盈餘約0.49元。 鑫龍騰開發發言人陳燦11日表示，該公司11日召開董事會，通過配發現金股息0.30元，將在5月31日的股東常會表決。 股市短波－華固 去年再賺一股本 《鋼鐵股》春雨去年EPS 0.75元 擬配息0.6元 (工商 ) #鑫龍騰 #年營收 #淨利 #換算 #每股稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》美食2月營收年增逾12％ 門市日均業績回升 08:022021/03/11 財經 禾伸堂獲利飆 大方配息8元 04:102021/03/11 證券．權證 達邁重回水準 配息1.5元 04:102021/03/11 證券．權證 筆電鍵盤出貨旺 群光本業讚 去年EPS 7.8元 04:102021/03/11 產業．科技 上市公司2月及前2月 營收年增各28％、26％ 11:392021/03/11 財經 網家2月營收寫同期新高 04:102021/03/11 證券．權證 《半導體》矽格去年營運創3高 擬配息2.9元、殖息率5.72％ 07:452021/03/11 財經 食品傳奇！鮮活去年賺逾二股本 04:102021/03/11 產業．科技 《半導體》群聯今年仍樂觀 潘健成：客戶每天催貨 15:412021/03/11 財經 上市櫃2月營收 年增27％ 04:102021/03/11 財經要聞 聚碩2021年 衝刺雲端、資安領域 14:382021/03/11 財經 財經熱門新聞 台幣30元回不去 林伯豐：情況危急 - 財經焦點 - 中國時報 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 房地合一稅2.0 五年內賣屋課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 力智電子將於3／12以百元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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