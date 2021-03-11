有關藝人于美人透過臉書反應，親友遭強迫推銷購買保養品，且有外籍人士銷售的情形，北市勞動局表示，此案涉及《就業服務法》中聘雇外國人工作的法規，已派員至案發地點附近蒐證，並視需要將約談業主或消費者，釐清案情，如有違反法令，將會予以裁罰。

據了解，這家保養品公司在台設有多處銷售地點，包含一般店面及大型百貨公司，如微風廣場、新光三越百貨公司等。據民眾自2017年以來，檢舉案件高達30件以上，主要訴求仍在於強行推銷及消費糾紛；至於外國人就業部分，經查訪業者，確實均依《就業服務法》規定申請了外國人的工作許可證，經查尚無違法情形。

勞動局長陳信瑜表示，此案涉及消費行為、強迫購買，又有外國人工作等案情，因此牽涉的法規很廣，勞動局會先就聘僱外國人的法規部分查證，但也和府內各相關單位合作，蒐集資訊，研判是否有消費爭議或強迫購買的具體事證，以保障民眾能有一個安心消費的環境。

根據《就業服務法》第46條規定第1項第1至7款的專業人員，可從事的工作包括專門性技術性工作、投資、補習班語文教師及運動、宗教或藝術工作，且必須是本國人無法執行的工作，才能申請聘用外國人士擔任，以優先保障本國人的就業機會。

國外進口的保養品或化妝品，常聘請生產國的技術人員，進行產品的解說或指導銷售方向，但該類外國工作者不能直接擔任銷售人員，不過實務上指導銷售與實際銷售行為很難區分，業者也會鑽法律漏洞。

勞動局也呼籲，百貨公司大賣場應對所設銷售專櫃的銷售行為加以規範約束，勿縱容專櫃業者以不當手法，向消費者強迫推銷。北市警察局大安分局也透過臉書回應，民眾如遇有強迫推銷行為，可直接報謷，以維護自身安全。

(工商 )