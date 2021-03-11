歐洲聯盟（EU）與英國、美國為了究竟誰在把持COVID-19疫苗藏私打起口水戰。歐盟促英國和盤托出疫苗出口詳情，氣得英國召喚歐盟外交高層要求把話講清楚。

「華盛頓郵報」報導，被指控搞疫苗民族主義的歐盟除為自身辯解，除強調歐盟在疫苗產製及供應輸出上的貢獻，也把矛頭指向美、英，稱兩國才是真正沒在分享疫苗的國家。

義大利上週以歐盟自家都缺疫苗及供貨延宕為由，阻止25萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗輸往澳洲後，歐盟便遭人痛批。如今歐盟強調，他們已輸出257批疫苗，也就只義大利扣住一批而已。

不願具名的歐盟官員今天透露，歐盟今年1月底以來已批准超過3400萬劑疫苗出口，英國就拿了900多萬劑是最大受惠者，其次是加拿大收了近400萬劑，墨西哥收了300多萬劑，還批准超過95萬劑輸往美國。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）昨天也透露，接種進度領先全球的以色列，疫苗大多為比利時所提供。

米歇爾還拿歐盟作法與美、英比較，點名兩國「公然禁止境內生產的疫苗和疫苗原料出口」。氣得英國外交部今天為此召見歐盟外交高層官員。

白宮暫未回應媒體就米歇爾的批評所做的詢問。

根據杜克大學（Duke University）蒐集的資料，可用的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗目前仍大多被高收入國家買走，占全球人口僅16%的富國買了全世界疫苗供應量的55%。

美國總統拜登今天下令加倍購買僅需接種單劑的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，購買量增至2億劑。這使得美國籌措的疫苗量已足供全美所有成年人完整接種疫苗2遍。

拜登加購嬌生疫苗的命令，恐怕是對全球疫苗分配失衡火上淋油。墨西哥上週請美國分享疫苗，已遭到拒絕。

白宮到目前都沒說美國生產的疫苗有無出口。美國生技公司莫德納（Moderna）說，他們的美國製疫苗全供美國使用。美國藥廠輝瑞（Pfizer）與嬌生則不願透露有無出口或計劃出口在美國生產的疫苗。

(中央社)