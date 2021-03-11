美中外交高層官員預計18日在阿拉斯加會面，這是拜登政府上任後，美中高層首度會晤。對此，國民黨國際部主任李大中表示，蔡政府國安高層需藉由專業判斷，務實與盡全力掌握美中高層對話的可能內容與其影響，尤其涉及兩岸與台美關係的部分，應體認美中競合關係的高度複雜性，勿在操縱大內宣。

美國國務院昨天宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18 日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會晤。白宮發言人莎琪表示，這次會晤提供陳述廣泛議題的機會，包括雙方存在的深刻分歧議題。

李大中說，拜登政府上任以來，美國對於北京的政策處於重要檢視期與調整期，而美國與中國大陸的互動，對於區域和平、安全與穩定而言，至關重要，美國宣布將於中國大陸進行二對二的高層會晤，也代表雙方有意透過直接對話與接觸，討論彼此所重視的諸多雙邊、區域與全球議題。

李大中表示，蔡政府國安高層與相關部門，必須藉由專業判斷，運用所有資源與方法，務實與盡全力掌握美國拜登政府整體外交政策及對「中」政策的取向，以及3月18日美中高層對話的可能內容與其影響，尤其是可能涉及兩岸與台美關係的部分。

李大中提醒，民進黨也必須體認美中競合關係的高度複雜性，不要再輕率操縱大內宣，民進黨政府更必須避免因自身的意識形態與偏好傷害到台灣利益。去年美國總統大選期間，民進黨種種押寶、選邊站等種種的做法，造成戰略誤判，社會大眾至今仍歷歷在目，蔡政府應以此為借鑑。

(中時 )