台電老總:沒氣難減煤 盼三接順利進行

藻礁公投連署上看70萬，為興建第三天然氣接收站添變數，也引發電力是否足夠問題，台灣電力公司總經理鍾炳利11日赴桃園時被問及此事，不諱言三接延宕當然會影響到大潭發電，增氣才能減煤，沒氣就難減煤，仍希望三接順利進行。

珍愛桃園藻礁公投反對興建第三天然氣接收站，截至10日晚公投連署已逼近65萬份，引發外界熱議中油不蓋觀塘站是否會缺天然氣或缺電。

「當然會影響到！」鍾炳利11日到桃園參加「GE卓越創新獎」活動時表示，三接的天然氣是給大潭發電廠7、8、9號機組使用，三接如果延宕，將會影響到8號、9號兩部燃氣機組，這兩部機組容量大概有200萬千瓦，約提供全國電力備用容量率4至5％。

提到替代方案，鍾炳利說，其實天然氣就是要減煤，增氣才能減煤，如果天然氣沒有上來，煤的問題仍在，減煤困難度高，因此還是希望三接能順利進行，畢竟大潭電廠已經施工到一半。

(中時 )