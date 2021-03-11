闊別12年的高中籃球聯賽(HBL)全明星賽，14日將於台大體育館熱鬧登場，這次除了結合公益明星隊的全明星賽男、女生組對抗賽，更將舉辦灌籃大賽、三分球大賽與混合投籃賽，男生紅隊總教練廖文彬提前放話，「假如我太激動，在此先道歉！」

身為今年HBL男生組冠軍泰山高中教練，廖文彬表示，今年全明星賽會努力讓球員展現最好的一面，「畢竟上場就要全力以赴，所以我很擔心自己會太激動了，希望大家不要見怪。」至於男生組亞軍南山高中兼白隊教練的許時清，強調仍以公益為主。

「既然這次全明星賽結合公益，當然會以公益為主，」許時清表示，「希望能讓109學年度有個最好的結尾，屆時我會一視同仁，讓每個球員都可以上場表現。」這次所有球員與教練的出席費，都將捐給天使心家族社福基金會」與「台北市失親兒福利基金會」。

這次男生紅隊先發五人分別是史魯齊、宋昕澔、陳力生、劉丞勳與喬納森，男生白隊先發五人則有陳將双、莊朝勝、蔡宸綱、王鈞聖與黃偉程，原本放話打算在今年全明星賽好好耍一下的陳將双，卻突然改口，「我現在不敢耍了，因為看到了劉畊宏手臂肌肉。」

這次HBL全明星賽也特別邀請公益明星男籃隊成員參加，包含劉耕宏、孫其君、潘君侖、郭彥甫、王子、毛弟、張庭瑚、白吉勝等人，以及「勵齊女孩」偶像女團成員可蕎、筠婷、陳皮美等人參加，屆時他們都將上場跟HBL年輕球員同場廝殺。

(中時 )