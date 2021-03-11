深根南台灣以活動起家的泉沐集團，去年雖受疫情衝擊，但最後轉虧為盈。（柯宗緯翻攝）

泉沐集團舉辦春酒，針對資深夥伴最高發出28萬年終。（柯宗緯翻攝）

全球產業大受疫情衝擊，尤其大型活動全數暫停，對於活動公司造成莫大衝擊，深根南台灣以活動起家的泉沐集團，去年上半年也因疫情關係，活動幾乎停擺，營業額下滑近千萬，但靠著後半年全體員工努力，轉虧為盈，補回上半年的營業額，泉沐董事長張鴻文更霸氣對資深夥伴最高發出28萬年終，羨煞不少人。

泉沐集團創業10年，去年上半年面臨疫情衝擊，政府部門大型活動停辦，員工笑稱，在職這麼久，第一次閒到可以在公司打蚊子看影片，還可以早早就下班看電影，好在後半年疫情稍微舒緩，同事們重新接回活動展演，並且以協助網路行銷，轉虧為盈，努力補回上半年度營業缺口，拚出一番亮眼成績。

泉沐董事長張鴻文表示，雖然公司受疫情影響，但去年堅持不放無薪假、不減薪、不裁員，因為員工上下都是一路跟隨相挺的創業好夥伴，在公司創業初期艱困時從沒有離棄過，所以現在即便短暫的虧損，也要照顧所有員工生計，待疫情穩定重新再拚，共同創造業績還是能一起闖出一片天。

泉沐副董事長陳維鈞說，因應數位時代，未來集團轉型發展商會，像是目前正在進行中的「MBA全球商業聯盟」，透過商會的營運，建立來自四面八方的人脈及資源，協助南臺灣的企業主做「企業健檢」，從行銷、營運、法律、財務、資金、工程等六大主軸，做完整的教育訓練，讓企業主在經營公司更穩健，並帶領商會夥伴企業參訪，實現資源整合、產業互助。

泉沐集團事業體涵蓋森思咖啡、聚寶來景觀休憩餐飲、鑫羿股份有限公司、戰謀家行銷顧問有限公司，JUNI時尚美學，維晟展業股份有限公司等，去年也投入居家清潔防滑產業，招募加盟夥伴，開立「良品防滑專家」品牌，主打隱形防滑地板，打造居家安全，預防長輩及孩童滑倒，防止意外發生。

今年集團聯合友好企業夥伴，體機有整合行銷顧問有限公司、好師傅居家清潔、良品防滑專家舉辦聯合春酒，互相整合資源並簽署合作意向書，未來除了舉辦演唱會、大型活動外同時擴展數位線上行銷平台，協助客戶口碑式行銷、品牌操作、媒體危機處理、企業營運等，產業互相串連，打造南台灣最頂尖的行銷專業品牌，一同成長茁壯。

泉沐活動近期包含交通部觀光局茂管處山城花語溫泉季、屏東黑鮪魚文化觀光季、恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動、屏東萬金聖誕季、台東設計展、澎湖海洋派對嘉年華。

(中時 )