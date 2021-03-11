鍾漢良劇中對譚松韻撒嬌耍賴。（WeTV提供）

鍾漢良、譚松韻劇中開始撒糖。（WeTV提供）

鍾漢良逗趣表情被做成表情包。（WeTV提供）

鍾漢良、譚松韻主演的《錦心似玉》網路口碑爆棚，不只持續佔據WeTV戲劇榜第一名，還讓全網都在關注這對「錦心夫婦」到底「體面」了沒，在播出的19集中，侯爺和十一娘雖尚未體面，但夫妻倆終於抱在一起睡覺了，而且有了親密接觸的侯爺更是化身幼稚鬼，使出心機小手段，像是明明已經清醒，卻賴床裝睡不讓十一娘下床；為了想與夫人同房相處，故意打破書房窗戶；十一娘貼心準備雞湯補身，就假裝胳膊痠痛要夫人餵食，證明戀愛會使人變幼稚，就連英明穩重的侯爺也逃不過這定律。

鍾漢良將戀愛中的腹黑侯爺徐令宜詮釋到位，那些吃醋、自喜的逗趣小表情引起討論，網友發現徐令宜喜好分明，遇見其他姨娘就是眉頭深鎖皺出W型，外加以相同理由「我還有公事要忙」快速落跑，但面對動了心的夫人就是不同，時不時偷看，嘴角還會不自覺上揚，反差相當大。一幕侯爺喝醉酒對夫人撒嬌耍賴，一下嘟嘴一下偷笑還翹出蓮花指，可愛模樣全被網友製作成表情包。鍾漢良對此表示：「徐令宜原本的嚴肅都是為了保全家族所武裝出來的，但自從在十一娘身上發現了很多不同的閃光點，就被她激發出內心原有的一些情感。」，害羞承認這些原本不像侯爺該有的可愛，全是被譚松韻給點燃的。

「錦心夫婦」發糖速度慢，觀眾網友看得著急，官方釋出「情人特輯」搶先讓大家吃糖，影片中鍾漢良感性告白十一娘：「適當的時機碰上她，然後努力地向她靠近，還好最後遇到她了。」譚松韻也回應：「十一娘最幸福的是認識了徐令宜，得到這樣的溫暖就深深地愛上他了。」光從花絮就能感受到「錦心夫婦」的甜蜜。影片中也搶先公開鍾漢良和譚松韻公認最甜的吻戲「糖葫蘆吻」，兩人超標甜度溢出螢幕，也讓譚松韻看著檢視畫面時大喊「羞羞」。隨著特輯內容公開，一幕幕唯美橋段搶先曝了光，也讓人迫不急待戲劇正片的呈現。

(中時 )