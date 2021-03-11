頭髮狀態除了影響一個人的外觀，從命理學來看，其實也隱藏了此人一生的命運。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，從面相學分析，天生髮量多寡、頭髮粗細、頭髮顏色都能顯現出此人的性格與命運，甚至能預知此人此生的成就。

▍1.髮量多寡看命運

從面相來看，頭髮濃密的人，做事比較衝動，經常不經思考行事，還容易固執己見。而頭髮稀疏的人，屬於智慧型人才，做事有條理，善於謀略。因此，頭髮濃密的人鮮少有大成就，反之，頭髮稀疏的人，很多都能夠手握大權或富甲一方。

▍2.頭髮曲直看命運

頭髮直順的人一般頭腦聰慧，能力強，而且沒有什麼心機，肯打拼就能有成就。天生自然卷的人通常心機頗深，對周圍人缺乏信任，喜歡算計，因此人緣普通，而且喜歡獨斷專行，作風隨性，此生很難有作為。

▍3.頭髮粗細看命運

頭髮最忌粗硬雜亂，髮質剛硬的人往往脾氣暴躁，個性直，好管閒事，所以容易得罪人，日子過得跌跌撞撞，不過這類人光明磊落，不會使詐，是適合結交的朋友。髮質細軟的人天生擁有好性格，做事委婉懂分寸，脾氣溫和，從來不會衝動，人緣比較好，且為人細心，認真負責，適合做長官的左右手。

▍4.頭髮顏色看命運

亞洲人健康的頭髮都是烏黑有光澤的，如果是這種髮質的人，那就表示此人精力充足，為人樂觀，積極主動，不管遇到什麼事都能從容解決，事業容易成功。而髮質枯黃如草的人，性格比較衝動，做事欠思考，意志力薄弱，事業和感情都不太順。還有一些人，不到老年頭髮就白了，也就是所謂的「少年白」，這類人生活會比較辛苦，經常因為各種事憂慮煩心。

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(中時新聞網)