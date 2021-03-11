司機接到訂單，卻沒有送貨地址，不免令人疑惑，大陸一名鄧姓司機，不久前收到客戶下訂單，收貨時對方要求將貨物「送往偏僻地方處理」，雖然覺得不對勁，但鄧姓司機仍接下訂單，未料送貨途中，竟掉出一隻穿著黑絲襪的腳，將司機嚇出一身冷汗。

鄧姓司機表示，收貨當天因為貨物重量很重，便與客戶一起搬下樓，放到車上後客戶要求「隨便丟在垃圾場，或焚燒場就好」，由於包裝相當嚴密，鄧姓司機也無從得知裡面是什麼，雖然內心對貨物有點不安，但鄧姓司機仍決定快速將貨物處理掉。

根據外媒報導，鄧姓司機抵達垃圾場後，將箱子一層層打準備丟棄，驚見一隻穿黑絲襪的腳掉出來，嚇壞的鄧姓司機連碰都不敢碰，馬上報警，警方到場後將貨物拆封，發現穿絲襪的腳是「軟體物品」。

原來這與一般人體大小差不多的貨物，並不是客戶要「棄屍」，而是要丟掉的充氣娃娃，且外面還用床單緊緊包住，乍看實在很像屍體，才會造成這起烏龍事件，事後該充氣娃娃送進焚燒場丟棄，由於充氣娃娃亂丟，曾多次引起恐慌，警方也再次提醒，類似物品不要隨便丟、或是掩埋。

(中時新聞網)