台中市交通警察大隊試辦電子舉發製單，撇除以往日期錯誤、筆跡潦草等烏龍情事發生。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市交通警察大隊為減少舉發單錯誤機率，提升執法品質，依據內政部警政署開發建置完成之電子舉發製單系統，搭配攜帶式藍牙印表機，將於3月起，開始試辦電子舉發製單，撇除以往日期錯誤、筆跡潦草等烏龍情形發生。

台中市交通警察大隊表示，以往員警現場攔查交通違規後，僅能以行動電腦查詢違規人相關資料後，再以手寫方式將相關資訊填寫於罰單上，一張罰單常要花上5至10分鐘，不僅容易造成民眾等候不耐；長時間站於路旁，無形中也增加警民雙方的危險。

台中市交通警察大隊表示，且以人工填寫方式也容易有誤植情形發生，造成民眾事後申訴更正的困擾。另外，員警為了縮短製單時間，再加上以站立方式填寫罰單，容易造成字跡潦草不清，也常因此遭民眾詬病為鬼畫符。

員警使用電子舉發製單系統僅需填入車號、違規人證號、違規地點並點選違反法條，其他資訊將由系統查詢後自動帶入，簡單數個步驟即可完成舉發作業，再搭配攜帶式藍牙印表機，現場將罰單列印後交付違規人簽收，所有流程僅需1至3分鐘，不僅能大幅縮短作業流程、時間，也能有效改善製單的正確性及清晰度，達到省時、省力又正確的全面大進步。

台中市交通警察大隊表示，目前已購置49臺攜帶式印表機供交通警察大隊使用，由該大隊員警於3月起先行試辦，今年委請警政署購置200台攜帶式印表機，將視員警使用狀況及執行成效，逐步推行至全市使用，達到交通違規製單全面電子化的目標。

台中市政府警察局局長楊源明呼籲，雖然電子舉發系統可以節省許多時間與流程，但希望民眾均能遵守交通規則，除了達到節省時間，也保障自身及他人安全。

(中時 )