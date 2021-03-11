女星佟麗婭是新疆美女代表，來自新疆錫伯族的佟麗婭以高顏值和精湛的舞蹈實力，擁「新疆四美」和「新疆小姐」冠軍的美名，儘管佟麗婭已升格當媽，不過對自我身材要求嚴格的她，仍擁姣好身材，工作室近日就曬出佟麗婭出席品牌活動照，身穿貼身洋裝的佟麗婭，一雙細長美腿更是超吸睛。

36歲佟麗婭日前出席包包品牌活動，她身穿刺繡白色洋裝，舉手投足清新優雅，頂著微卷短髮的她，氣質、俏麗兼具，佟麗婭整個人美到冒泡，更養眼的是，坐在椅子上的佟麗婭，雙手一凹、伸出長腿，她的一雙細手、白嫩鳥仔腳全都露，也讓外界看傻，原來新疆女神佟麗婭的身材這麼好。

新疆女神佟麗婭的身材原來這麼好。（圖／取材自Hello佟麗婭微博）

佟麗婭一雙長腿相當纖細。（圖／取材自Hello佟麗婭微博）

佟麗婭氣質美照引發網友留言狂讚：「好好看好好看！！！好漂亮！！」、「丫丫應該多拍這種風格的大片」、「氣質好絕」、「這是什麼人間仙女」、「這種旗袍好適合丫，今天妝髮造型好評，髮型多變才是最好的」、「丫丫真的非常適合這種短髮造型，特別顯氣質！」

其實佟麗婭不只顏值、身材了得，出身藝術世家的她從小習舞，佟麗婭跳起舞來絕美，宛如仙女，而她日前也曾曬照秀舞藝，照片中，身穿黑色長裙的佟麗婭踏入舞蹈室，跟著舞群翩翩起舞，佟麗婭不論是舉起雙手、轉圈、拉裙子，舉手投足彷彿黑天鵝般優雅，轉身還露出白皙美背，舞姿絕美。

佟麗婭曬跳舞照，她舞姿絕美、驚豔網友。（圖／取材自佟麗婭微博）

(中時新聞網)