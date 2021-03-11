「濱線水產」攜手國宴糕點阿聰師推出新品「鮪魚鬆口味米珍珠」，即起在高雄漢神巨蛋B1開賣。（柯宗緯翻攝）

「濱線水產」攜手國宴糕點阿聰師推出新品「鮪魚鬆口味米珍珠」，即起在高雄漢神巨蛋B1開賣。（柯宗緯翻攝）

新冠肺炎疫情後，讓更多台灣在地品牌重新受到國人關注。「濱線水產」攜手國宴糕點阿聰師推出新品「鮪魚鬆口味米珍珠」，選用台灣道地的蓬萊米粉配上營養美味的鮪魚鬆，為老中青幼都適合的零嘴。即起至31日限時快閃高雄漢神巨蛋B1開賣。

濱線董事長蔡甄真從小在漁村長大，看著琳瑯滿目的魚貨，她想著該如何讓每個人都嚐到新鮮美味的味道，便發想從海外延釣船隻魚貨，挑選品質優良的鮪魚，每一步製成鮪魚鬆的過程都自己把關。

有趣的是，初期在尋找食品工廠合作時，花了1年多時間籌備，卻因鮪魚品質太好，找來的10多家工廠都想收購鮪魚，自己調製成魚鬆，但都被他反對，因此光是找工廠合作，就找了快2年。

「我們堅守從原料到製成都由我們管控」蔡甄真表示，不願意販售新鮮鮪魚給工廠製作鮪魚鬆，因為如果不是由她管控，無法確保鮪魚鬆製作過程是否被添加其他魚類或添加物，這樣就失去做鮪魚鬆的美味和新鮮度。

她認為，鮪魚鬆每一口都是時間與人的精誠用心，「如果連自己都不敢吃，怎麼可以賣給消費者」，因此要讓大家吃到新鮮深海鮪魚做的美味珍貴食品，要讓國人吃得安心，買的放心，也是濱線對自家食品最真心的承諾與堅持。

最近萊豬議題讓民眾恐慌，濱線水產表示，吃魚肉或許也是一個好選擇，鮪魚出現在餐桌上的方式不應該只有生魚片、煎和炸，鮪魚鬆當配料也可以很美味，全家大小，小孩老人都不怕噎到，補充營養享受美味。

為了讓國人吃的健康，濱線鮪魚鬆特別以L阿拉伯糖取代蔗糖，甜度比蔗糖減少了50％，但魚鬆依然保有香氣，也可以吃的健康、苗條，長輩吃了也無負擔，這次高雄漢神巨蛋快閃活動中，國宴主廚阿聰師的甜點禮盒也聯名販售，限量搶購。

(中時 )