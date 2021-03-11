中華職棒32年全新球季，即將在3月13日台南棒球場舉辦開幕戰。今年球季開打前話題不斷，除了新任會長蔡其昌上任，以及第五隊味全龍加入、江少慶參加富邦自行培訓、王維中登板、開放客場應援等都讓新球季備受矚目。

開幕日的經典象獅大戰，更是統一獅史上最冠蓋雲集開幕戰，除身兼立法院副院長的蔡其昌會長出席外，更是繼2010年之後，國家元首再次蒞臨中華職棒開幕戰，蔡英文總統將親臨現場，與球迷朋友一同感受精采的職棒賽事。

蔡英文過去2次蒞臨中職比賽，首次是2016年6月剛上任時，受Lamigo桃猿邀請在與統一獅支戰開球，不過當時挖了一個「大地瓜」。上一次是2019年配合九三軍人節，再度於桃園球場開球，不但請來了空軍旗隊與儀隊，引領大面國旗與球員進場，同時進行國歌領唱，尤其空軍派出5架F-16戰機聲勢浩大，而今年開幕戰將是她第3度為中職開球。

中職官方臉書粉絲團也預告蔡英文將親臨現場，「這回，她不開球、不致詞，就和大家一起熱血看球、吶喊，用行動為中華職棒加油！ 為台灣棒球加油！」

除了蔡英文以外，司法院院長許宗力、台南市長黃偉哲、內政部次長陳宗彥、體育署長張少熙、兆豐金控張兆順董事長、亞洲棒總會長彭誠浩、台體大校長林華韋等人都將親臨為中華職棒開幕戰加油打氣。

(中時 )