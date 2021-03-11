台中市長盧秀燕表示，台中國際會展中心預計2022年完成主體建設，2023年開幕，讓機械、五金、農產品等展覽都能辦在台中。（盧金足攝）

台中市躍升為全台第二大城市，但遲未有國際級會展中心，市長盧秀燕向產業界表示，台中現在全力拚經濟，在硬體方面，台中國際會展中心進度約21.6％，預計2022年完成主體建設，2023年開幕，讓機械、五金、農產品等展覽都能辦在台中。

台中市金手獎得獎廠商協進會率團至台中市府拜會盧秀燕，關心台中經濟政策，並對工業用地、法規、勞工等面向提案共商對策。盧秀燕指出，台中市金手獎是由市府創立、指導工策會主辦，是全台唯一由地方政府辦理的企業獎項，聘請產官學研的專家擔任評審，經過嚴格審查，選拔足堪代表台中的績優中小企業製造業，今年已邁入第20屆，共選拔出333家得獎廠商，其中15家榮獲國家磐石獎，24家榮獲小巨人獎，都是台中城市之光。

市府持續建設、改善交通，帶動地方產業發展，其中鏈結大甲工業區的溫寮溪聯絡道路預計今年開工，總經費近10億元；另開闢大里多條聯外道路、太平正文路，及拓寬工業區往市區市政路，讓各工業區塊的交通四通八達。

台中國際會展中心目前進度約21.6％，預計2022年完成主體建設，2023年開幕。（盧金足攝）

金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞除肯定市府多項重大建設，也建請市府協助廠商共同解決廠房用地、太陽能屋頂等課題，共同打造台中友商環境。

因應全國性旱災，盧秀燕表示，台中於去年10月率先召開抗旱會議，並於去年11月升格為應變中心並啟動演練，盼廠商能與市府聯手，積極節水共抗旱災。

(中時 )