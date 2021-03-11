年度爆笑喜劇《老娘演很大》中，奧斯卡最佳女配角艾莉森珍妮與金球獎影后奧卡菲娜兩大演技派影星同台飆戲，是電影最大的看點之一。一場奧卡菲娜為尋找不翼而飛的黑錢循線查到艾莉森珍妮家的戲碼中，飾演極道千金的奧卡菲娜更先聲奪人，現場即興將手指插進艾莉森珍妮的嘴裡嗆聲。

當下艾莉森想著：「好喔，妳手指真的插進來了，很可以喔！」之後她竟媳婦熬成婆把這段即興表演神複製用在片中另一個演員布麗姬埃弗雷特身上，更笑言：「她也嚇死了，不知道這段演出會不會繼續傳承下去。」

此外，奧卡菲娜不只演出超狂，電影幕後故事更叫人咋舌，在《老娘演很大》拍攝期間，奧卡菲娜在拍攝現場附近租屋住了一週，導演泰德泰勒爆料當時她住進了一間死過人的小木屋，他說：「蓋那間木屋的人生了重病，他說有天他會自己消失，沒有人找得到他，這件事也成真了。」

奧卡菲娜聽完這段故事後竟興然答應入住那棟空屋，她坦言：「我覺得這故事有種回到家的感覺，而且我真的睡超好的。」艾莉森珍妮立刻吐嘈：「大家每次經過都會說『誰敢住那裡啊？只有奧卡菲娜敢！』」該片19日在台上映。

(中時 )