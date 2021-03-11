Adobe 宣布推出第一版原生支援 Mac 新 M1 晶片的Photoshop，經內部測試顯示，此版本 Photoshop 將為最新 Mac的用戶帶來顯著整體的效能提升。同時， iPad 版 Photoshop 也發布了兩種新功能，也就是雲端文件版本歷史紀錄和雲端文件離線作業。此外，Adobe Camera Raw 增效模組現在釋出新的超解析度功能。此功能運用開創式機器學習技術，一鍵式提升影像的解析度，創造出高品質成果。

M1 Mac上的 Photoshop

Photoshop 最新22.3版現已可在搭載 M1 晶片的 Mac 上原生執行，且藉助此晶片的新架構達到效能提升。內部測試顯示，在相似的配置系統下，最新版本各種功能的平均運行速度是上一代的1.5倍。此測試範圍涵蓋了廣泛的操作，包括開啟與儲存文件、濾鏡運行以及諸如「內容感知填滿」和「選擇和標記」之類的大計算量操作，這些操作的速度明顯更快。雖然各功能的效能會因多種操作條件相異而有所不同，但此基準平均數字已奠下新水平。

不過，Photoshop中仍有一些最新的功能尚未支援 M1 晶片，如「邀請編輯雲端文件」和「預設集同步」等。用戶可切換回Rosetta 2版本，待其更新後再使用。

iPad 版 Photoshop釋出2大功能

今天，iPad 版 Photoshop 同時發佈兩大新功能，分別是雲端文件版本歷史紀錄和離線使用雲端文件的功能。透過雲端文件版本歷史紀錄功能，用戶可以瀏覽並還原至最多 60 天內的歷史紀錄。除此之外，也可將版本標記註明，如此便不會過期，還能重新命名並永久儲存。

此外，用戶還可以選擇將雲端文件儲存在本機並進行離線作業。用戶可將雲端文件從首頁下載，或選擇「僅儲存於雲端」釋出 iPad 儲存空間。如果改變心意，用戶可隨時再次下載。

Adobe Camera Raw 超解析度增效模組

現在，透過 Adobe 於今日推出的 Photoshop Adobe Camera Raw 增效模組超解析度功能，用戶只需要輕觸一個按鍵就能將 1,000 萬像素的相片轉成 4,000 萬像素的相片。此外，這項功能也將會於 Lightroom 和 Lightroom Classic 出現。

將相片放大通常會導致細節模糊，但超解析度功能使用的先進機器學習模型經過了數幾百萬張相片訓練，藉由龐大的訓練集支撐，讓用戶在智慧放大相片的同時，依然能維持清晰的邊緣並保留重要細節，也因為圖形處理器（GPU）技術支援，運行速度飛速。

除了Photoshop之外，當前Adobe旗下的Lightroom也已經可原生支援Apple Silicon（當前僅有M1晶片）。當前已推出M1平台Beta版的則有Adobe Aero、Adobe Premiere Pro以及Adobe Premiere Rush，目前尚未確認確認何時會推出正式版。

(科技)